moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

MCRA最快今開標 壹賬通徵信：籌備工作順利

標籤：經濟

【明報專訊】去年銀行公會就個人信貸資料服務機構（MCRA）招標，料銀公及金管局最快今日公布結果。入標公司之一、中國平安（2318）聯營公司金融壹賬通（6638）旗下的平安壹賬通徵信服務（香港）（下稱壹賬通徵信）表示，待招標結果出爐後，將與監管平台系統對接，並於未來兩個月銀行開始上傳數據，目前籌備工作進展順利。

進行銀行對接測試 通過第三方驗證

壹賬通徵信行政總裁賈國慶表示，去年5月公司進入入圍名單，在一年半的籌備過程中，在系統建設及架構設計、人員配備、公司治理、組織架構、隱私及安全管理、產品設計等作好準備，最近亦進行了銀行對接測試及業務的演練，並通過了第三方獨立驗證。他續稱壹賬通徵信着重服務的安全性，由於母公司壹賬通為金融信息業務公司，擁有龐大基礎和經驗，公司將嚴格遵守本港的隱私及信息安全監管標準，利用科技技術保障客戶的數據安全，向銀行客戶提供安全、穩健及可持續性的服務。

集團首席產品和數據官王芳表示，由金管局及銀公倡導的MCRA機制是將所有銀行及財務公司加入機制，把他們過去幾年的信貸數據放到中央平台。公司最基礎的數據是基於這個平台，會取得與目前徵信服務機構的所有數據，不過，她補充是「差不多，不是完全一致的數據 」。這些數據構成核心徵信服務，包括信用報告、信用評分等。銀行及財務公司會上傳48個月的客戶數據至系統，賈國慶指，48個月的數據是監管的綜合考量，為3家經營公司提供公平的起始點，各機構亦是基於庫內的共享數據。

王芳續稱，公司並不局限於只用徵信平台的數據，會積極找一些比較獨特、應用場景的新數據源，利用平安在內地、香港及海外市場累積的經驗開發新產品，提高產品的質量、數據的精準度，創造差異化的優勢。

3家提交標書的機構包括環聯，以及新入標的諾華誠信及壹賬通徵信。