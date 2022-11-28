MCRA最快今開標 壹賬通徵信：籌備工作順利

進行銀行對接測試 通過第三方驗證

壹賬通徵信行政總裁賈國慶表示，去年5月公司進入入圍名單，在一年半的籌備過程中，在系統建設及架構設計、人員配備、公司治理、組織架構、隱私及安全管理、產品設計等作好準備，最近亦進行了銀行對接測試及業務的演練，並通過了第三方獨立驗證。他續稱壹賬通徵信着重服務的安全性，由於母公司壹賬通為金融信息業務公司，擁有龐大基礎和經驗，公司將嚴格遵守本港的隱私及信息安全監管標準，利用科技技術保障客戶的數據安全，向銀行客戶提供安全、穩健及可持續性的服務。

集團首席產品和數據官王芳表示，由金管局及銀公倡導的MCRA機制是將所有銀行及財務公司加入機制，把他們過去幾年的信貸數據放到中央平台。公司最基礎的數據是基於這個平台，會取得與目前徵信服務機構的所有數據，不過，她補充是「差不多，不是完全一致的數據 」。這些數據構成核心徵信服務，包括信用報告、信用評分等。銀行及財務公司會上傳48個月的客戶數據至系統，賈國慶指，48個月的數據是監管的綜合考量，為3家經營公司提供公平的起始點，各機構亦是基於庫內的共享數據。

王芳續稱，公司並不局限於只用徵信平台的數據，會積極找一些比較獨特、應用場景的新數據源，利用平安在內地、香港及海外市場累積的經驗開發新產品，提高產品的質量、數據的精準度，創造差異化的優勢。

3家提交標書的機構包括環聯，以及新入標的諾華誠信及壹賬通徵信。