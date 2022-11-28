moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

FTX爆煲震散市場信心 女股神唱好仍徒勞

【明報專訊】作為全球第二大的虛擬貨幣交易所，FTX從巔峰到破產花了不足一周的時間，320億美元（約2496億港元）市值一夕之間蒸發，使幣市瀰漫着恐慌的氣氛。在這寒冬之際，有「科技女股神」之稱的方舟基金創辦人Cathie Wood卻跳出來「雪中送炭」，高調揚言比特幣（bitcoin）至2030年將飈升至100萬美元（約780萬港元），同時加倉「虛幣交易所」Coinbase（美：COIN）及灰度的比特幣基金（GBTC）。

女股神揚言比特幣2030年升至百萬美元

老實說，筆者並不看好Cathie Wood這預測。虛幣這一玩兒，本來就着重社群信心；惟今年以來，市場歷盡LUNA和FTX崩盤事件，幣圈氣氛動盪不已。面對市場信心不足的問題，虛幣後市走勢實在難以捉摸。

不過，早於2020年中，市場已有聲音認為，隨投資者對虛幣的興趣日漸增加，比特幣於未來5年有望升至100萬美元，跟Cathie Wood有志一同。

在股票市場亦曾有另一 「女股神」、西澤投資管理主席兼首度投資官劉央豪言騰訊（0700）目標價高見1000元；騰訊也「爭氣地」於2021年初達歷史高位773.9元，雖然跟1000元還有逾兩成的距離，但仍較Cathie Wood的比特幣高見100萬美元接近。但目標價終究是「目標」，也不代表實際能達到的境界，最多只能反映Cathie Wood「非常」看好比特幣走勢。

可是，一度成為香港散戶「契媽」的Cathie Wood，隨着科技股回落，拖累方舟基金旗下ETF跑輸大市，即被網民戲稱「股神」變「燈神」。今次被「提名」的比特幣以至Coinbase，不知會落得什麼下場？還是會複製Cathie Wood的旗艦基金創新ETF（美：ARKK）的步伐，沽空契媽的ARKK反向ETF（美：SARK）上市一年反而翻1倍。

今次震盪後 冀幣市未來穩定發展

今次FTX爆煲事件，的確震散市場信心。不過從正面思考，筆者相信是散戶「的起心肝」學習虛幣或虛擬資產的機會。世上沒有任何一間交易所是完全安全，虛擬資產亦不單用來炒賣，重點應在於背後的技術及應用，如何能夠改善科技行業、金融體系等，從而顯示出其價值所在。希望經過今次震盪後，幣市未來發展能變得穩定。

明報記者 蔡穎霖

[尋元探幣]