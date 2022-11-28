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徐風：加密貨幣去槓桿 呈築底走勢

【明報專訊】自全球第三大加密貨幣交易商FTX本月初因挪用客戶款項而爆煲，造成全球多達百億美元的損失後，市場憂慮加密貨幣市場，會像5月初Terra（Luna）爆煲而再次出現「火燒連環船」，多家基金及存款機構出現財困，進一步推低加密貨幣的價格。

然而，經過接近一個月，暫時市場較為關注加密貨幣資產平台Voyager Digital的破產重組，以及存貸平台Genesis陷入財困問題。其中，前者在5月出現財困，但當時FTX表示願意出資協助解困，結果竟然自身不保。沒有金主支持，Voyager需要變賣資產。至於Genesis目前較受市場關注，因為其母公司DGC也控制全球最大的的加密貨幣ETF管理公司灰度（Grayscale），其中的比特幣ETF（美：GBTC）擁有超過50萬枚比特幣。市場擔心DGC或會「拉上補下」，利用比特幣ETF內的比特幣資產為旗下子公司「填氹」。

FTX事件嚴重性不及Luna爆煲

縱使該ETF的保管人（Custodian）Coinbase（美：COIN）表示，GBTC資產仍妥善保存在其手上，但投資者並不賣帳。近日該比特幣ETF的價格，與比特幣比較，出現嚴重折讓，曾經一度超過四成以上，創歷史新高。「木頭姐」方舟投資總監CathieWoods其後開始增持GBTC，才令折讓率稍為回順。

雖然FTX事件令一些加密貨幣財務公司出現困境，但與5月中Luna爆煲相比，嚴重性仍有一段差距。當時管理資產價值高達180億美元的三箭資本（3AC），最終須破產收場，而FTX似乎也受事件衝擊，其資產負債表大受影響。根據FTX前員工分享公司創辦人SamBankman-Fried(SBF)的內部信件顯示，SBF聲稱於今年春天，FTX有大約600億元美元的抵押品，以及僅20億美元負債，資產淨值高達580億美元。

然而，當Luna爆煲後，其抵押品價值接近腰斬；其後加密貨幣產業信貸枯竭，進一步令FTX抵押品價值縮減至250億美元，而負債則增加至80億美元，資產淨值縮減至170億美元。可以見到，假如SBF信息真確無誤，Luna爆煲一事已令FTX的淨資產值大幅減少410億美元，或超過七成的損失。

而在FTX爆煲前，SBF聲稱在11月一次「集中而高度相關性」的加密貨幣「衝擊」（Crash），令其再損失近半的抵押品價值，當時他估算的抵押品價值約170億美元。最後因FTX發行的加密貨幣FTT被市場拋售，加上大量用戶向FTX提款，抵押品價值再減少了80億美元，最終因資不抵債而宣布進行破產保護。

對比Luna與FTX爆煲，可以發現前者對加密貨幣的影響更為顯著，金額更為龐大，同時令大量加密貨幣資產「大鱷」及機構投資者重傷，要用各種方法輸血「吊命」。至於FTX爆煲時間更長，同時經歷Luna爆煲後，行業的槓桿水平已大幅下降，以及在前段時間仍容許用戶提款，直至FTX資不抵債後才停止提款及宣布破產，故此單計FTX的影響僅約百億美元左右，規模大約為Luna歸零時的兩至三成。

比特幣由高位已累跌八成

所以，即使FTX破產，對比特幣及以太坊等「藍籌加密貨幣」影響並不嚴重。比特幣由21500美元，跌至本月低位15500美元，跌幅約28%；而以太坊則由1680美元跌至1070美元，跌幅約36%。對比Luna爆煲，比特幣由最高40000美元，跌至5月低位26700美元，跌幅達33%；以太坊則由最高2970美元跌至1700美元，跌幅達43%。

事件反映，FTX爆煲其實是Luna事件的延續。而隨着加密貨幣槓桿率已顯著減少，價格大幅尋底的機會也愈來愈低。畢竟，最近兩次加密貨幣熊市，比特幣由歷史新高計，跌幅約七至八成。現價比特幣跌幅已接近八成，已達到歷史熊市底部。除非再有大型交易所及財務機構破產，相信短期內加密貨幣會呈築底整固的行情。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐風 隨風投資]