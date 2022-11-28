五大海外升學保險計劃大比併

明報記者 劉敬華

目前到海外升學，不少國家及學校均會要求留學生購買醫保，部分國家或學校更會強制留學生購買當地保險，部分則只需出示於出發地已購的保單便可。如若報讀的海外學校強制購買當地保險，家長需留意有關保險在提供個人醫療及意外保障外，是否能提供其他海外升學相關的保障，如父母緊急探訪、學業中斷及教育基本等，如未能提供，或需考慮在港多買一份海外升學保，但若報讀的海外學校可接受非當地的保單，家長在港選擇海外升學保險時，則要比較各項保障金額是否足夠。

最低投保年齡介乎6至10歲

首要注意海外升學保的可投保年齡，若子女已屆就讀中學，甚至大學之齡，目前市場上的海外升學保均可投保，如子女放洋就讀小學，便要留意海外升學保險的最低可投保年齡。是次比較的五個計劃，最低投保年齡介乎6歲至10歲，其中保誠「海外留學寶」卓越計劃及MSIG海外升學保險醫全計劃最低投保年齡均為6歲，而安盛「卓越」海外升學樂的最低投保年齡則為10歲。假如家長計劃陪伴子女到海外讀書並順道進修，則要留意最高投保年齡，其中保誠「海外留學寶」卓越計劃及蘇黎世「智學保+」海外留學保險專上計劃的最高受保年齡均為70歲，為各計劃中最高，其次為MSIG海外升學保險醫全計劃，該計劃的最高投保年齡為50歲。

保費方面，五個計劃的一年保費介乎3900元至6150元，其中以安盛「卓越」海外升學樂的保費最低，該計劃的全球（不包括美國/加拿大）地區的保費為3900元，而美國或加拿大地區的保費則為4900元；而保費最高的為保誠「海外留學寶」卓越計劃，該計劃包括基本保障及自選項目醫療費用保障之全年總保費為6150元。

醫療保障額最高達200萬

對留學生而言，人在海外醫療及意外保障最為重要。是次比較的五個海外升學保險計劃中，以安盛「卓越」海外升學樂的醫療保障額最高，可達200萬元；緊隨其後的為蘇黎世「智學保+」海外留學保險專上計劃的150萬元；而MSIG海外升學保險醫全計劃的醫療保障額為100萬元，相對較為遜色。比較整體醫療保障的最高保障額外，還要留意保障細項，如除必然包括的住院保障外，是否包括海外門診的醫療費用，以蘇黎世「智學保+」海外留學保險專上計劃為例，其醫療保障除保障因病或意外受傷的住院費用外，還包括海外門診治療、專科醫生治療或物理治療、往返醫院求診之交通費、患上精神科疾病的住院費用、返港後三個月內的覆診費用，以及短暫返港期間的住院費用。

個人意外保障方面，五個計劃的保障額相當接近，介乎100萬元至120萬元。要留意部分海外升學保險會列明參與學校活動及乘搭公共交通具時遇意外的最高保障額會較高，而其他意外的最高保障金額會相對較低，如藍十字「智醒海外升學保」的乘搭公共交通工具或參與學校活動時發生意外引致意外身故及永久傷殘的最高保障額為120萬元，而由其他意外引致意外身故及永久傷殘的最高保障額則為60萬元。部分計劃，如保誠「海外留學寶」則可就一些戶外活動，如吊索跳、各式滑翔活動、熱氣球、降傘、空中漫遊、水肺潛水及滑雪等提供醫療及人身意外保障。

提供中斷學業緊急探訪保障

一旦不幸患病或受傷以致需中斷學業，海外升學保險亦可提供保障，安盛「卓越」海外升學樂、保誠「海外留學寶」卓越計劃及MSIG海外升學保險醫全計劃的中斷學業最高保障額均達20萬元。相信對家長而言，中斷學業的學費事少，最重要是於子女患病或受傷時及時抵達當地陪伴，若比較各計劃在緊急探訪方面的保障額，安盛「卓越」海外升學樂及保誠「海外留學寶」卓越計劃的緊急探訪最高保障亦達10萬元，蘇黎世「智學保+」海外留學保險專上計劃及藍十字「智醒海外升學保」智尊計劃則為5萬元，MSIG海外升學保險醫全計劃則列名可提供一張經濟客位機票，住宿費用每日最高賠償1200元，最多賠償日數為5日。

父母送子女往海外升學，大多已儲足銀彈，但意外難料，若父母在港遇上意外，或會影響子女升學學費，因此市場上的海外升學保亦設教育基金保障，如受保人的父母或監護人發生意外導致完全永久傷殘，甚至意外身故，保險計劃將支付尚未繳付的學費，五個計劃的教育基金保障介乎20萬至30萬元，其中安盛「卓越」海外升學樂、藍十字「智醒海外升學保」智尊計劃及MSIG海外升學保險醫全計劃的教育基金保障額均可達30萬元。

此外，部分海外升學保險計劃更可提供臨時住宿保障及海外家居財物保障，以安盛「卓越」海外升學樂為例，該計劃可賠償因火災、水災、地震、海嘯、山泥傾瀉、地陷、飛機墜落或任何道路交通工具撞擊，引致受保學生海外居所內的家居財物的損失或損毀，最高賠償額為1萬元，計劃並可就受保學生因海外居所損毀不能居住，而須暫住酒店、公寓或宿舍的費用，每日支付1000元，最高支付5000元。

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