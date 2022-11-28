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林嘉文：紐元料整固 人幣後市走弱

【明報專訊】美聯儲的會議紀錄呈現相對鴿派的基調，加上疲弱的PMI數據超過了消費者信心指數的改善，令美匯指數大幅走低並連跌兩周，下方支持位在105.20和104.70。

紐元兌美元自10月中旬以來大幅走高，主要受鷹派的新西蘭聯儲銀行，以及中國出口前景改善令市場對經濟增長的憂慮有所放緩所推動。在最近的議息會議上，新西蘭聯儲銀行一如預期加息75個基點，並上調了最終利率預期，指出工資增長是一個關鍵焦點。然而，這個貨幣組合未能突破0.6340的阻力位，可能預示着會出現一輪整固的走勢。

利差有利美元兌人幣走勢

此外，澳元兌紐元技術上看來似乎超賣，該貨幣組合近期或會將下跌趨勢延伸至1.08以下。考慮到技術指標RSI已接近25的偏向超賣水平，該貨幣組合很可能會出現技術上的走勢逆轉，並走向1.0950。

美元兌離岸人民幣在11月走勢相對波動。市場圍繞中國可能放寬流動性限制的樂觀情緒，以及早前宣布針對房地產行業的支持，導致該貨幣組合從7.35水平一度回落至7.02。然而，過去一周內地疫情再次升溫令部分樂觀情緒逆轉下，美元兌離岸人民幣亦回升至7.15水平。

預計該貨幣組合後市會走高，因為利差繼續有利於美元兌離岸人民幣出現進一步升勢。儘管美元普遍走軟，但預計該貨幣組合未來幾周或會向上挑戰關鍵阻力7.20。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]