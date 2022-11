徐家健：中電靠核能 加電費少過港燈

多得俄烏戰爭引發的能源危機,兩電宣布明年一月加價。同一能源危機,同一管制計劃協議,相比一年前的電費,中電的加幅為19.8%,一向電費較高的港燈加幅更是45.6%,比中電的高出一倍有多!為什麼?翻查數據,以一般家庭為例,2021年至今倫敦的電費在過去一年多上升了超過1倍!同期,最支持推動綠色能源的柏林電費亦漲近五成。電費加幅較小的巴黎,加幅跟中電相若,同樣不到兩成。

換句話,同一能源危機,歐洲各地的電費加幅差距更大。原因是這樣的:首先,歐洲各地政府的電費補貼各有不同。

另外,他們對俄羅斯化石燃料的依賴亦不一樣;更重要的,他們的發電燃料組合有重大差異,巴黎的電費加幅較低,皆因法國有七成電力都是依靠供應和價格遠為穩定的核能。

一篇名為《What can deregulators deregulate? The case of electricity》發現:

In this paper, we study how wholesale competition in electricity, measured by the increased prevalence of independent power producers (IPPs), affects the energy trilemma … we also find that IPP prevalence is statistically associated with higher electricity prices paid by consumers … Our results also indicate that IPP prevalence also fails to improve sustainability, measured by the use of non-fossil fuel. Interestingly, we find that states with higher IPP prevalence tend to use more solar and hydropower but less nuclear power … When we examine the length of outages, we find that higher IPP prevalence is associated with longer duration of outages.

電力市場出現更多核電被可再生能源取替,但市場效果是高電價和電力供應不穩。其實,從減排角度看,核電不應比可再生能源差。中電電費比港燈低及穩定,正是因為九龍及新界有三成多供電來自核能。

美國克林信大學經濟系副教授

http://facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[徐家健 象牙塔看財技]