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何啟聰：資金買防守股 匯控牛60684

標籤：何啟聰

【明報專訊】科技股季績期將完結，加上臨近年尾，大市成交開始縮減，港股上周五險守17,400點水平，及後雖然跌幅收窄，但收市仍未止跌，最終跌近90點，暫守17,500點水平。向上萬八點關口或具阻力，支持或參考萬七點水平。

美團季績前受壓，近日流入的淡倉資金部分選擇先行獲利。看好可考慮美團牛證（62254），收回價121.88元，行使價118.88元，槓桿比率約6.7倍。看淡可留意美團熊證（61470），收回價158元，行使價161元，槓桿比率約6.1倍。

資金繼續流入防守板塊，匯豐控股（0005）上周五曾升近1%，破位升至46.45元的逾兩個月低位，收市持平，向上有待回補9月下旬約47.25元的下跌裂口。看好考慮匯豐牛證（60684），收回價42.88元，行使價41.88元，槓桿比率10.7倍。看淡留意匯豐熊證（68332），收回價49.88元，行使價50.88元，槓桿比率約9.6倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]