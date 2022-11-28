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瑞銀亞洲：新牌明年生效 銀娛購26080

【明報專訊】恒指上周五跌87點，大市成交金額948億元，暫時仍受制於10天線之下。快手（1024）自上周三公布業績後連升兩日，周五回落5.49%，並跌穿10天線。如看好快手，可留意快手購（26421），行使價62.93元，2023年5月到期，有效槓桿約3.5倍；牛證可留意快手牛（60838），收回價45元，2023年5月到期，有效槓桿約4.6倍。

澳門新一期長達10年博彩合同明年生效，澳門經濟財政司長李偉農認為將會是澳門非博彩元素發展的轉捩點。濠賭股下跌，藍籌股金沙（1928）下午跌幅擴大至3.88%，銀娛（0027）周四跌穿20天線，周五續跌1%。如投資者認為跌勢不會維持，看好銀娛可留意認購（26080），行使價63.88元，2023年4月到期，有效槓桿約7.5倍。如看好金沙，可留意金沙認購（22629），行使價24.43元，2023年3月到期，有效槓桿約5.6倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2022。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]