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摩根大通亞洲：淡友高位加倉 道指沽10590

【明報專訊】聯儲局本月初議息紀錄顯示，多數決策官員認同未來放緩加息步伐，加上美國近日公布經濟數據，如耐用品訂單及消費情緒指數均好過預期，道指曾創3個月新高。展望本周，市場將聚焦周五公布的美國就業報告，以評估美國勞工市場最新情况。如觀察中線表現，道指近日明顯跑贏另外兩大指數，截至上周四道指E-mini期貨過去30日累積升幅15.4%，標指及納指E-mini期貨分別升逾12.4%及10.9%。

輪證資金流方面，淡友傾向趁道指升至3個月新高加倉，道指認沽證過去1個月累計淨流入約2400萬元，反觀同期納指認沽證只錄約530萬元淨流入。

如投資者亦希望部署道指，看好可留意道指購（10504），行使價35,000點，實際槓桿約11倍，2023年3月17日到期。如計劃趁高做淡可參考道指沽（10590），行使價31,000點，實際槓桿約10倍，2023年3月17日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]