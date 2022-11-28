moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

布少明：買賣審慎 租務活躍

標籤：布少明

【明報專訊】最近利好經濟的消息頻傳：美國聯儲局明年加息步伐勢將放緩；至於中央政府雖然仍堅持「房住不炒」的大方向，但日前宣布微調內地樓市政策，推出支持樓市的「金融16條」，帶動一眾內房股應聲急彈；同時亦預告有可能適時適度「降準」，用「銀彈」刺激經濟，勢將利好本港，而近期本港的樓市交投亦悄悄回暖。

值得留意的是，雖則近日有關二手住宅劈價、蝕讓成交等媒體報道鋪天蓋地，但實際上願意大幅減價放賣的業主未算太多，現時劈價或蝕讓的不少是「移民盤」，又或者業主急於周轉，不過很多「筍盤」已被即時吸納。由於供滿樓的業主比例達6至7成，加息對他們的影響有限，個別持貨力強的業主不想劈價賣樓，由賣轉租。另一邊廂，近期樓市吹淡風，不少準買家持續審慎，傾向轉買為租，均令整體住宅租賃需求有所增加。

若以美聯促成的住宅租賃與買賣計算，今年上半年租務成交佔約6成，而下半年(截至10月)此佔比更進一步攀升至逾7成，反映買家買轉租的傾向。若以每月租金劃分，今年首10個月月租1.5萬元或以下比率錄約38.8%，接近4成，較去年同期約38.2%微增0.6個百分點。

租務交投「跑贏」買賣交投以外，今年租金表現同步遠遠「跑贏」樓價。根據本行統計，今年首10個月「美聯樓價指數」跌9.2%，而截至11月21日止跌至152.11點，連跌23周，本年迄今跌幅已達11.4%。反觀租金表現「硬淨」，美聯「租金走勢圖」10月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.4元，綜觀今年首10個月租金僅錄1.66%的跌幅，而過去2至3年一直徘徊於約34元至35.5元左右，表現平穩。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]