布少明：買賣審慎 租務活躍

值得留意的是，雖則近日有關二手住宅劈價、蝕讓成交等媒體報道鋪天蓋地，但實際上願意大幅減價放賣的業主未算太多，現時劈價或蝕讓的不少是「移民盤」，又或者業主急於周轉，不過很多「筍盤」已被即時吸納。由於供滿樓的業主比例達6至7成，加息對他們的影響有限，個別持貨力強的業主不想劈價賣樓，由賣轉租。另一邊廂，近期樓市吹淡風，不少準買家持續審慎，傾向轉買為租，均令整體住宅租賃需求有所增加。

若以美聯促成的住宅租賃與買賣計算，今年上半年租務成交佔約6成，而下半年(截至10月)此佔比更進一步攀升至逾7成，反映買家買轉租的傾向。若以每月租金劃分，今年首10個月月租1.5萬元或以下比率錄約38.8%，接近4成，較去年同期約38.2%微增0.6個百分點。

租務交投「跑贏」買賣交投以外，今年租金表現同步遠遠「跑贏」樓價。根據本行統計，今年首10個月「美聯樓價指數」跌9.2%，而截至11月21日止跌至152.11點，連跌23周，本年迄今跌幅已達11.4%。反觀租金表現「硬淨」，美聯「租金走勢圖」10月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.4元，綜觀今年首10個月租金僅錄1.66%的跌幅，而過去2至3年一直徘徊於約34元至35.5元左右，表現平穩。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]