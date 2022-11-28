馬泰陽：樓價調整抵消加息增供款

舉例一個價值約1000萬的物業，主要銀行3.375厘的封頂利率計算，承造7成按揭，供款30年期計算，首期約300萬元，總貸款額720萬元，總利息開支為約430萬元，月供近3.2萬元。而當樓價回落一成，折實售價為900萬元，同樣以3.375厘的封頂利率計算承造7成按揭，以30年計算，首期減少至270萬元，總利息開支亦降至約383萬元，月供則下調至約2.9萬元。而租樓方面，以一個位於啟德區，一個526平方呎的單位，售價約1000逾萬元的單位為例，近月單位承租每月租金2.2萬元，平均呎租約41.8元；在數字上看來的確是「租平過供」。事實上，今年樓價受多項的利淡因素影響，受累經濟及息口壓力，導致今年的樓價持續向下，並有明顯跌幅，年初至今樓價已跌逾11%。

雖然數字上「租平過供」，不過買樓的供款金額亦會隨着首期、供款年期而有所改變，倘若將首期增加、供款年期減少，供款金額亦會減少，亦有機會出現「供平過租」的局面。無可否認的是租樓的成本的確較低，而且可以省卻管理費、差餉費；但另一方面，租樓在某程度上是幫別人供樓，付出多年的租金，最後物業卻是他人。而置業除了物業的首期及每月供款外，還需要支付釐印費、律師費及佣金等開支，及後也需繳交管理費及差餉等開支；不過供款後物業會屬於自己，而且未來資產有機會升值；加上樓市至今已下跌逾1成，故有意置業的人士若成功把握機會入市，一旦樓市反彈，即隨時成為贏家！

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]