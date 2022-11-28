投保延期年金前 宜比較IRR

明報記者 龍彩霞

延期年金保單可按供款期、年金領取期來劃分。一般而言，年金是定額發放，假設保額相同，年金領取期愈長，每期可領取的金額便愈少。不過，亦有部分產品採用遞增方式派發年金，開始領取年金時的金額較少，隨後會逐步增加。至於供款期的長短，則可能影響年金的滾存時間。例如部分產品可供18歲人士投保，供款期為5年，領取年金的年齡定於75歲，年金領取期則達10年。換言之，整個保單年期可能長達60多年。

應按自己人生規劃考慮

不同人的投保目的及個人狀况都不盡相同，市民切忌盲目跟隨他人的選擇。投保前應按自己的需要慎重考慮，包括長期供款能力、流動現金需要、供款期（退休前）及年金領取期（退休後）的長短是否符合人生規劃等。

市民選擇QDAP前，可以先考慮自己打算何時退休、預計何時需要動用年金、預計需要利用年金支付多久的退休生活等。例如你打算65歲退休，預計自己需要度過約20年的退休生活，但其他資產足以應付頭5年的退休生活，那麼你可能只需要15年年金領取期的產品。

留意分紅實現率

另外，大部分的QDAP產品所派發的年金金額都包含「非保證」部分，投保人最終可獲的非保證年金金額，有可能高於或低於當初購買QDAP時，於利益說明文件中提及的非保證回報部分。為方便市民了解保險公司能否完全兌現有關產品於當初所承諾的非保證回報部分，保險公司必須於其網頁刊登有關產品的分紅實現率。分紅實現率愈接近100，即代表保險公司愈能兌現當初就非保證回報部分的回報承諾。如果分紅實現率等於或高於100，則代表保險公司能夠完全兌現、甚至高於當初所作出的回報承諾。相反，如果分紅實現率低於100，即代表保險公司未能夠完全兌現當初的回報承諾。

市民投保前宜先比較不同產品的內部回報率（IRR），內部回報率是把未來現金流量折現為現值的回報率，即把年金全期保費及收入化作年度回報計算。一般而言，內部回報率愈高，代表投資的回報愈大。

QDAP的產品設計五花八門，累積期和年金領取期的長短、受保人年齡、所選擇的保單貨幣、保費付款方式等因素都會影響保單的回報。為方便市民較容易作出比較，所有QDAP均須在產品小冊子內，以一名45歲非吸煙男性保單持有人為例，顯示其內部回報率，包括保證部分（即保證內部回報率）及總預計收益（即總內部回報率）。

每年最高扣稅額6萬

立橋人壽保險剛推出「『存』為未來（優越）延期年金計劃」。立橋保險集團常務副總裁暨立橋人壽行政總裁李滿能表示：「香港是全球最長壽地區之一，且生活成本持續上漲，我們有需要為實現未來理想生活作規劃，現時推出的全新計劃，具有保本、回報穩定及提供長期持續收入的特點，在現時充滿挑戰的市場環境下滿足客戶對長期財富增長的殷切需求。 」

「存」為未來（優越）延期年金計劃的投保年齡擴闊到18歲至70歲，鼓勵年輕人及早為退休儲蓄。面對人口老化令工作年期延長，不少樂齡人士仍需繼續留守職場，而且年老時的醫療需要較年輕時期更多，加上通脹壓力難免對退休人士的生活開支造成挑戰。李滿能表示，在設計此計劃時考慮到客戶對退休後需要更長保障的需要，期望他們在工作時期把握機會更有效地增值財富，達至理想退休生活。

「『存』為未來（優越）延期年金計劃 」設有5年及10年保費繳費期，提供連續10年或20年保證每月年金，受保人最早可以在50歲或繳費期完結後開始收取每月年金，此計劃提供港元、人民幣及美元保單貨幣選擇，並設有身故賠償。已繳付的保費可向稅務局申請薪俸稅及個人入息稅之稅務扣除，每名納稅人於每個課稅年度最高扣除額為6萬港元。

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[退休綢繆]