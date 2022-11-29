憂內地收緊防疫 港股曾挫740點 收市跌275點 17000點失而復得

餐飲旅遊股先跌後升

國指昨日下跌1.65%，收報5872點，科指下跌1.93%，收報3432點。主板成交1182億元，為3個交易日以來再次逾千億元。恒指跌穿上周橫行區間底部的17,200點，大市沽空比率為18.01%，為10月底以來最高。（見圖）

北水通過港股通淨流入66.37億元，較上個交易日增1.87倍，主要流入盈富基金（2800）和恒生國指（2828）兩隻港股ETF，分別有18.46億元和10.59億元淨買入。

內地疫情個案增加，近兩周表現疲弱的餐飲股昨日大多低開，海底撈（6862）低開4.19%，不過早段有資金吸納急彈，收市反升6.79%，呷哺呷哺（0520）亦升8.38%，另外旅遊股亦先跌後升，攜程（9961）開市跌6.63%後收窄跌勢，收市微升0.2%。

濠賭造好 永利急漲15%

澳門上周六公布向現有6間博彩企業批出賭牌，濠賭股逆市大升，永利澳門（1128）升15.14%，美高梅中國（2282）升13.06%。

另一方面，上周五人民銀行宣布降低存款準備金率0.25個百分點，目前銀行流動性充足下注入資金，進一步壓低市場間利率，內銀股普遍受壓，郵儲銀行（1658）下跌3.47%，招商銀行（3968）下跌3.45%。

熊麗萍：難跌回「20條」前水平

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市場猜測疫情數字上升下，20條會否取消，不過她認為20條執行有不少調整空間，而烏魯木齊、上海等城市部分封控措施亦有所放寬，昨日上證日內最多下跌2.15%，收市下跌0.75%，幅度皆少於港股，餐飲股等轉跌為升，可見港股早段對疫情過度反應，似為借勢下跌。雖然市場對內地進一步放寬防控期望消退，不過熊麗萍認為近日美國聯儲局加息幅度壓力消減，而昨日低位亦在11月中的上升裂口以上，認為港股不會再跌回20條公布前的水平，料恒指將在16,800點至17,800點區間波動。