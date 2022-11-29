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高盛料利潤率改善 美團股價倒升2%

【明報專訊】餐飲外賣龍頭美團（3690）上周公布業績勝預期，該股昨天低開逾半成後，曾低位反彈9.5%至140.7元，收市升2.1%，收報139.4元。多間投行發表報告，看好美團後市發展。高盛最新報告稱，憧憬成本效率持續提高，加上新業務虧損持續收窄，預期美團今季可實現「有意義的」核心經營利潤增長及利潤率改善。

維持買入評級 降目標價

高盛表示，由於美團上季表現勝預期，預計公司能提前實現2022年的經營目標，全年經調整EBITDA可達至盈虧平衡。但由於經營表現較預期疲弱，高盛維持對美團2022年的收入預測不變，純利料錄得19億元；今季餐飲外賣訂單量按年將升4%，相信明年下半年、當防疫措施鬆綁後，將出現強勁反彈。高盛維持「買入」評級，目標價由235元下調至216元。

投行大和認為，由於近期內地疫情重燃，多地再收緊封控措施，故將美團今年至2024年的收入預測下調2%。該行估計，今季美團餐飲外賣訂單量將續受壓，不過由於補貼減少，預期利潤率按年增6.7個百分點至13.3%。大和重申「買入」，把美團目標價由300元下調至250元。

騰訊（0700）早前宣布將向股東「以股代息」實物分派所持有的約9.6億股美團B類股份，大和認為此舉均對美團造成短期拋售壓力，但仍建議投資者趁低吸納。