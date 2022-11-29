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港10月進出口跌逾10% 遜預期

【明報專訊】政府統計處公布，10月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌10.4%和11.9%（見圖），差過預期，跌幅分別較9月份的9.1%及7.8%加劇。期內，商品整體出口貨值為3747億元，商品進口貨值為3955億元，錄得有形貿易逆差209億元，相等於商品進口貨值的5.3%。

至於首十個月的商品整體出口貨值按年下跌4.4%，商品進口貨值下跌3.7%，錄得有形貿易逆差3155億元，相等於商品進口貨值的7.6%。

輸往內地跌12.9%

按地區而言，10月輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌11.6%，輸往部分主要目的地錄得跌幅，尤其是馬來西亞、日本及中國內地，分別跌25.1%、24.1%及12.9%；而輸往新加坡及韓國則同錄得4%升幅。至於首十個月輸往部分主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是內地和日本，分別跌8.8%及8.7%。

由越南進口貨值升逾57%

另一方面，來自主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是泰國、新加坡、內地、台灣及日本，分別跌23%、18.7%、18.3%、13.4%及13.2%。來自越南及菲律賓則分別錄57.8%及20.1%的升幅。首10個月計，來自內地、日本及韓國的進口貨值，分別跌11.3%、8.7%及6.6%。

港府料出口表現續受壓

政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸依然受阻下，10月商品出口貨值按年進一步明顯下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口錄得雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口表現減弱。展望未來，主要先進經濟體通脹高企及貨幣政策進一步收緊，將於短期內繼續壓抑環球需求，香港的出口表現會繼續承受巨大壓力。政府會密切留意情况。