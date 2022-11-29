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大家樂撇除疫情資助 純利跌近17% 料明年業績始明顯改善 指加價在所難免

標籤：經濟

【明報專訊】大家樂（0341）上半財年多賺34%至1.087億元，撇除政府疫情資助4090萬元後，經調整後純利為6780萬元，即按年倒退16.5%，派中期息10港仙。集團首席執行官羅德承直言，下半財年整體消費氣氛欠佳，經營仍面對很多挑戰，惟最差情况已過去，預計整體業績要到明年第一、二季有明顯改善，另在多項成本上漲的情况下加價「在所難免」，加價幅度約1元左右。

明報記者 蕭嘉聰

大家樂昨午公布截至9月底中期業績，股價先升後倒跌，收市報11.22元，跌0.88%。集團期內總收入微升0.7%至38.98億元，香港分部收入分別升0.5%至32.14億元，增幅主要來自機構飲食業務，而大家樂及一粥麵在內的速食餐飲收入則下跌0.9%至23.48億元。羅德承指出，香港首財季仍受第五波疫情所影響，亦沒有出現如第四波疫情放緩後的報復式消費，表現至第二季消費券發放後才有所改善。

對聖誕市道審慎樂觀

他稱香港餐飲市場消費習慣有所改變，現時集團仍以外賣生意為主，晚市續淡靜，即使現時政府再放寬防疫限制，實質作用亦不大。羅德承對聖誕節市道持審慎樂觀看法，相信仍有市民留港消費，因此亦有一定需求。

內地防疫影響 同店銷售跌5%

羅表示，期內人均消費已升穿40元，個別食品已調整價格，惟不會一刀切加價，將通過餐單設計及重組抵消成本上升壓力，又會考慮人流表現，但坦言部分情況始終要加價才可抵消成本上升。至於香港租金情况，羅表示市場過去半年不斷傳出通關消息，令業主持觀望態度。考慮到人力短缺、投資成本高企，大家樂開設新店時會更審慎及觀望，料會放慢開店步伐。

集團內地業務上半財年收入按年升1.6%至6.84億元，惟受嚴格防疫措施影響，期內同店銷售跌5%。羅德承稱，上半財年受不同疫情管控措施影響，經營面對較大困難，現時廣州分店因疫情而暫停堂食，佔整體內地門店的五分一。他又稱，整體銷售較有壓力，將參考香港第五波疫情的情况，執行簡化餐單、節省人力成本等措施。

不過，他強調大灣區其他城市例如中山、佛山，仍能保夠維持雙位數的理想增長，因此對大灣區市場有信心，今個財年至今已開設13間新店，亦已規劃今財年再開8間新店，現時部分新店已完成裝修，將視乎疫情發展決定開業時間，有機會推後至明年才開業，但整體表現仍是審慎樂觀。截至今年9月底止，集團在內地共經營146間門店，較今年3月底淨增加10間門店。