歐舒丹多賺3% 料全年銷售雙位數升

對中國市場前景充滿信心

副主席兼首席執行官Andre Hoffmann稱，儘管宏觀經濟環境具不確定性，對下半財年展望仍維持審慎樂觀，料全年銷售額可達雙位數增長，維持2023財年銷售額突破20億歐元目標。

各地表現方面，內地疫情影響銷售表現，單是中國銷售額按年跌5.4％至1.17億歐元，但計及香港、東南亞和澳洲銷售受旅遊復蘇帶動零售，整體亞太地區銷售仍保持升勢，按年升7.8％至3.7億歐元。 美洲地區銷售按年急升1.5倍至2.81億歐元， 歐洲、中東及非洲銷售按年升2.8％至2.49億歐元。

Andre Hoffmann表示，儘管中國市場近期受到疫情等逆風因素影響，但仍預計全年收入增長「不錯」，對中國市場長期前景充滿信心，並直言整體亞太地區業務仍能實現升勢。就即將來臨的聖誕銷售展望，Andre Hoffmann認為，假期銷售旺季才剛開始，除中國市場外，其他地區「開局不錯」，以初步觀察消費者對新系列的接受力較高，未來4周銷售表現為關鍵。

持續推新產品 擬明年全球加價

期內毛利按年升30.2％至7.22億歐元，毛利率80.2％，按年升0.5個百分點。 Andre Hoffmann表示，受通脹影響，在過去一年採購原材料、包裝等成本增加，但集團仍會設法保持80%毛利率表現。他又表示，隨着運輸成本下降，加上集團擴大製造規模，採購價具高議價能力，能進一步減輕成本壓力。他又認為，集團持續推出新產品，為消費者帶來更大價值，以至在產品定價上保持擴張優勢，明年將提高全球產品售價。