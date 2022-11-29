壹賬通：淨息差料收窄 仍處健康水平

不過，費軼明稱其淨息差仍在健康水平，該行收入第三季按年增長保持逾3倍水平。平安壹賬通銀行上半年稅前虧損7816萬元，為虛銀中最少，他指虧損在下半年亦在按年改善，認為該行已在正確的道路，未來一定可以盈虧平衡。應付息差受壓，該行會發展外匯、支付等服務吸引客戶。月初該行推出1年定存利率5.5厘吸客，費軼明指會視貸款需要以規劃需要吸收存款的規模，目前該行存貸比率在八成至九成的水平。

平安壹賬通銀行貸款以進出口貿易客戶為主，香港出口受內地疫情升溫和外圍需求轉弱，10月港進出口貨值分別按年跌11.9%和10.4%，但費軼明表示貿易貸款仍有較佳需求，而第三季不良貸款比率較上半年的0.42%變化不大。

下半年虧損料按年改善

費稱該行會推出針對其他行業貸款，減少對單一行業依賴，針對建築行業中小企貸款會在未來數月推出，主要針對建築業分判商。他指這些公司需待項目完成一定進度後才能獲得客戶資金，故會有流動資金需求，發放貸款時會特別關注分判商未能收回資金的風險。