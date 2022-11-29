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港虛幣交易所AAX疑倒閉 傳合伙人捲款

標籤：經濟

【明報專訊】自全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX爆煲，幣圈氣氛動盪。昨網傳一家港產虛幣交易所AAX疑倒閉，目前平台部分社交平台已封鎖停用，散戶杯弓蛇影。AAX副總裁Ben Caselin昨午於Twittter上宣布自己已辭去AAX所有職務，更稱有用戶、包括其家人向他求助，自己卻無能為力。他又指出，AAX這個品牌不復存在，彼此之間的信任已經破滅。

副總裁辭職 指無能為力

事源昨稍早時，網上流傳一張AAX母公司Atom Asset人力資源主管Helen Wu，跟AAX營運長David Wan的對話截圖，表示「公司最後還是決定解散」。據圖片內容顯示，Helen Wu稱將會在這幾天安排人員辦理手續，更表示「公司現有資金只能保證支付員工11月份的薪資」，而員工存放於平台上的資產，將最少退還50%或分批退款；惟內容並無提及用戶權益等相關事宜。

隨AAX倒閉消息愈傳越烈，有用戶直接向客服求證，惟客服表示無法確定截圖中對話的真實性，後來更稱「非常抱歉，只能說做着最壞的打算，抱着最後一絲希望吧。」另據AAX維權頻道所指，AAX合伙人、密鑰持有者蘇偉毅「確定已捲款」、「用戶確定無法取回款項」、「平台已倒」。

事實上，AAX在FTX宣布破產後，平台一度暫停用戶提幣，已經惹來一輪停運爭議。AAX其後聲明澄清，服務暫停主要因為系統更新，第三方服務供應商出現技術錯誤，以致交易所用戶資金資料與備份記錄不一致，需要時間作人手校對和恢復系統，以確保所有用戶持有的最大準確性，將盡最大努力在7至10天內恢復所有用戶的正常運作。