moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

FTX爆煲累星洲散戶 李顯龍面臨國會質詢

【明報專訊】新加坡總理李顯龍與副總理黃循財，本周將面臨國會質詢，問題將涉及虛幣交易平台FTX申請破產保護對新加坡散戶造成的損失，以及新加坡政府投資機構淡馬錫（Temasek）對FTX的盡職審查是否存在缺失等。淡馬錫已將對FTX投資的2.75億美元（約21.45億港元）全數撇賬。李顯龍太太、淡馬錫前行政總裁何晶在Facebook發帖稱，投資於「一家管理不善、缺乏成熟監管的公司而蒙受損失，是我們的恥辱」。

何晶：投資管理不善公司是恥辱

何晶指出，即使以貝萊德（美：BLK）、軟銀（日：9984）或紅杉資本也投資了FTX作辯解， 也不能減輕所受的損失。她說，FTX並非市場波動的問題，「我們需清晰了解害怕錯失機會（FOMO, Fear of Missing Out）的風險」。

何晶去年10月卸下淡馬錫行政總裁職位，而淡馬錫是在去年10月至今年1月期間，向FTX進行投資。根據CoinGecko的數據，新加坡在FTX爆煲事件所受的影響，是全球第二大，僅次於韓國。新加坡用戶在FTX全球流量佔5%，每月不重複的用戶數量平均達24.17萬。

此外，全球首富馬斯克入主Twitter一個月之際發帖，披露新註冊用戶數量及用戶活躍時間均創新高。根據馬斯克發布的統計圖，在截至11月16日的一周內，每天新註冊用戶數量平均超過200萬，較去年同期增長66%。在截至11月15日的一周內，用戶平均每日活躍時間接近80億分鐘，較去年同期增長30%。馬斯克估計，到2024年，每月活躍用戶可達10億。馬斯克又披露其「Twitter 2.0：包羅萬象的軟件」願景，包括加入長篇文章、影片、私信點對點加密等功能，現已重新招聘人手。

（綜合報道）

[國際金融]