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鴻海鄭州廠受阻 iPhone Pro產量或少600萬部

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）代工商鴻海（台：2317）的河南鄭州廠房生產受阻，可能導致iPhone Pro今年出現近600萬部的生產缺口，但實際情况仍有變數，視乎鄭州廠房復工進度。若廠房未來數周繼續生產受阻，產量可能會進一步下降。鄭州廠房向員工提供現金獎勵，希望維持所需員工水平。根據該廠的通告，在11月1日前入職的全職員工，在今年12月和明年1月每月可獲最高1.3萬元人民幣（約1.4萬港元）獎金。蘋果股價早段低見144.83美元，跌2.2%。

蘋果早段股價跌2%

知情人士向彭博社稱，由於鄭州廠房生產受阻的問題加劇，蘋果和鴻海過去兩周提高了對鄭州生產缺口的評估，但預計明年能彌補600萬部的產量損失。鄭州廠房主要生產最高端的iPhone 14 Pro和Pro Max，是蘋果今年最受歡迎的機型。

由於入門的iPhone 14型號需求較弱，高端機型對iPhone銷售尤其關鍵。鄭州廠房早前爆發疫情，大量工人在10月因伙食不足等問題集體回鄉。廠房本月早前招聘新工人後，網傳因招聘條件與廠方原先承諾不符，並將懷疑可能染病的舊工人，與新工人安排在相同的宿舍居住，觸發新工人暴力抗議，據報2萬名新工人離職。即使在抗議爆發前，摩根士丹利分析師已估計，今年iPhone Pro的供應缺口達到600萬部。

摩根士丹利分析師本月初預期，在最壞的情况下，鄭州廠房今年餘下時間無法交付任何iPhone。 以Sharon Shih為首的分析師團隊此前估計，鄭州廠房的問題，可能導致鴻海本季的預期銷售額下降20%。

（綜合報道）

[國際金融]