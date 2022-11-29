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徐風：賭牌原封不動 是愛還是責任

【明報專訊】內地周日風起雲湧，結果周一開市中港股市先跌為敬。然而，人群聚集看似無以為繼，市場也稍為放鬆一口氣，於是慢慢收復失地。

另一方面，隨着內地新增感染人數持續創新高，但民眾對「動態清零」政策也越感厭惡，市場預期內地政府或會加快通關，放鬆管控等政策，所以與旅遊相關的概念股也率先炒起。航空股國泰（0293）逆市急升5.6%，國航（0753）升1.3%，南航（1055）升1.2%；旅遊科網股攜程（9961）微升0.2%，同程旅行（0780）升2.7%，升幅都跑贏跌1.1%的科網龍頭騰訊（0700），可見市場昨日的炒作概念。

永利市帳率-1.9倍 資不抵債

與旅遊相關的概念股，不得不提股價已沉寂良久的濠賭股。上周六澳門政府公布賭牌結果，七家財團爭六張賭牌，結果新加入競爭的馬來西亞賭場集團雲頂出局，在澳門經營賭場的六家公司，未來10年可以繼續營運。

雖說這是大家都能預期估算的事，而澳門當局也強調評核發放賭牌的準則，與各財團承諾的投資及對社會的貢獻有關，但是賭牌在中美關係稍微破冰，兩國元首面對面交談後公布結果，容許三家美國公司繼續在澳門「搵食」，拒絕馬來西亞財團分一杯羹，似乎有更多解讀空間。尤其是以永利澳門（1128）為例，目前的市帳率（PB）為-1.9倍，在會計學上該上市公司已屬於「資不抵債」的局面，為何最終雲頂仍無法與一家沒錢的公司競爭，值得澳門當局仔細解答。

雖說永利澳門目前的財務狀况，與其牌照即將到期有密切關係。澳門政府當時未有迅速處理續牌事宜，致永利集團為保障股東利益，在疫情前多次借錢派發高額股息，以降低上市公司的權益，避免一旦無法續牌而出現的財務風險。然而，其後疫情爆發，澳門賭場齊齊「拍烏蠅」，連年虧損，賭場需向銀行借更多錢繼續營運，導致負債比資產更多，出現虧絀，令市賬率見負。

同時，永利澳門母公司永利集團的前主席、有「拉斯維加斯之父」之稱的史提芬永利（Steve Wynn），早於2018年出現性醜聞，最終導致落台。當時市場也預期，這宗醜聞會影響永利澳門未來的經營權，結果「大步檻過」，繼續賺多十年。

周一濠賭股的股價，也大致反映市場對澳門各家賭場發牌的預期落差。市場「龍頭」銀娛（0027），市場幾乎一致預期篤定續牌，故此發牌與否對其沒有任何影響。結果走勢貼近大市，微升0.5%收市；規模較小、由「賭王」何鴻燊後人經營的澳博（0880）及新濠國際（0200），則分別升7%及8.2%；三家美國有份入資的賭場，金沙中國（1928）、美高梅中國（2282）及永利澳門，更分別急升8.4%、13.1%及15.1%收市。

三美國賭企續澳門搵食

可以見到，過去市場對於美資財團能否續牌並沒有太大信心，而這三家賭場幾乎也做好失去牌照的準備。金沙中國的市賬率達到接近150倍，而美高梅中國高達-15.2倍，反映上市公司本身已沒有太多資產，若無法續牌，可隨時轉身離開，而且中美一直交惡，市場預期三家公司續牌機會機會不大，或有一家會因雲頂入場競爭而出局。故此，該三家公司竟然可以有驚無險地續牌，難免令市場感到驚喜，先升為敬，而且財務狀况愈差，升幅愈高。

興奮過後，回到現實。三家美國公司繼續經營，到底是愛還是責任？目前通關無期，即使最終放鬆管控，澳門賭場的遊戲玩法已經大變。中介人貢獻大幅減少，而且需要投放更多資源在非賭博業務上，加上三家美國公司或須向投資者供股「籌旗」，填補財政深洞，及進行利潤率較低的投資，以符合續牌合約的條款。屆時，業務繁多、但利潤率或會更低的澳門賭場，還是過去投資者熟悉及喜歡的濠賭股嗎？

[徐風 隨風投資]