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憧憬內地再寬防疫 恒指飈906點

標籤：經濟

【明報專訊】國家衛健委昨日早上公布召開記者會，市場期望內地將採取更寬鬆防控，帶動中港市場股匯齊升。下午衛健委要求封控管理要「快封快解、應解盡解」，恒指尾市升勢進一步擴大，全日急升906點或5.24%，以高位18,204收市，迫近月中反彈高位18,414。分析指內地在確診數字高企下，未有回復如4月時上海的封控政策，應可掃除重新加強封控的不確定因素，有利後市發展。

港股急升的同時，A股上證綜指亦顯著上升2.31%，收報3149點，為9月中以來最高收市位。外資經滬深股通北向交易錄得逾98億元人民幣淨流入買A股，反而港股通南向交易高位淨流出約11億元。另人民幣兌美元昨曾高見7.1547，勁升逾0.7%；港滙昨續於約7.81附近高位靠穩，偏離7.85聯滙兌換保證弱方。

餐飲遊旅零售股全線勁彈

升市獲成交配合，成交金額急升至1668億元。港股升勢全面，最少6隻藍籌股錄得逾一成升幅，分別為碧桂園服務（6098）、平保（2318）、海底撈（6862）、美團（3690）、龍湖（0960）及京東（9618）。73隻恒指成分股中，只有中移動（0941）股價逆市微跌近0.2%。昨期指結算日，12月期指收升943點或5.4%，報18,334，高水擴大至129點，成交合約逾16.8萬張。

市場憧憬內地落實放寬防疫措施，餐飲、遊旅及零售股率先受惠全線勁彈（見表）；科網股接近全線做好，恒生科技指數勁升7.66%。

東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰認為，目前確診數字急增，內地維持不能一刀切防疫、快封快解的要求，與4月上海封控有所不同，反映內地防疫同時穩定經濟，並因為內地示威調整防疫政策，掃除重新加強封控的不確定因素。衛健委亦要求加快推進老年人疫苗接種、預備口服藥治療，為進一步重新開放鋪路，認為重啟為市場帶來利好氣氛可以延續。若外圍市况未有因加息等消息惡化，恒指在下季有望重上兩萬點水平，並看好餐飲、旅遊等重啟受惠股。不過他提醒，外圍經濟數據變數仍多，下月聯儲局將公布來年加息點陣圖預期，仍有需要提防，對目前港股市况審慎樂觀。