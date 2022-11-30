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美銀：內地逐步放寬防疫 明年經濟料增5.5%

【明報專訊】內地早前公布防疫優化措施「20條」，市場期望內地開放通關，美銀證券大中華區首席經濟學家喬虹預期，內地將於明年逐步解除防疫措施，並於第三季全面開放。由於放鬆防疫政策需時4至5個月，過程中可能出現一些爆發，令明年第一季出現負增長0.6%。不過，預料政府會繼續放寬防疫及開放關口，第二季GDP反彈至5%，第三、四季增長分別加快至7.2%及9.3%。美銀預測，內地今年全年經濟增長3%，明年則增長5.5%。

預料本港明年經濟增3.1%

日前中央再推5項措施推動房企加快重組，喬虹認為政策為行業發出正面信號，有助改善發展商的資金流動性，惟投資者對行業未重拾信心，預料新樓銷售仍然疲弱，但行業已經見底。人民幣兌美元則會繼續貶值，料年底跌至7.25水平，明年則回升至7算水平。

至於本港方面，美銀證券中國經濟學家皮曉晴表示，隨着內地開放與香港通關，將刺激消費，預料明年經濟增長為3.1%。她指出，現時已有人口外流及市民於外地消費的情况出現，明年上半年將與今年下半年增長相若，增長速度緩慢，但通關後帶動旅遊、酒店及飲食業，內地旅客在港消費可抵銷本地消費流出的負面影響，料第三、四季加速經濟增長，並於明年回復正增長。

皮曉晴續稱，本港現時樓價已較今年初跌10%，料至明年底跌15%至20%，屆時政府或進一步放寬「辣招」，但未必完全取消，例如減低買家印花稅。她認為，明年下半年人口外流趨勢放緩，放寬通關後亦會吸引更多內地買家，本港樓價不會大幅下滑。

另外，評級機構標普將明年新興經濟體增長預測由4.1%下調至3.8%。標普指由於俄烏衝突持續、新冠疫情及貨幣政策收緊，中國和沙特阿拉伯以外的所有新興市場，均遭下調增長預測。