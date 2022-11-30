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陽光保險今起招股 入場費3258元

【明報專訊】陽光保險集團（6963）今日起至下周一（12月5日）招股，並將於12月9日掛牌。全球發售11.5億股股份，當中一成在港發售，每股介乎5.83至6.45元，每手500股入場費是3257.5元，最多集資74.18億元；華泰國際、中金、瑞銀、建銀國際擔任聯席保薦人。

被問及會否憂慮近來港股市場波動，執董兼首席財務官彭吉海表示，昨天股市狀况也很好，股市有波動很正常。當談及同期多隻新股上市會否憂慮競爭性，董事長張維功表示，對企業發展充滿信心，因以不斷提高自己的競爭能力為目標，整個發展和基礎都非常穩建和紮實，更不擔心與同期上市的新股比較，因為確信企業的自身特點和特色，高度市場化等優勢。

步陽思路迪首日未足額

另外，鋁合金汽輪製造商步陽（2457）和生物醫藥公司思路迪（1244）昨開始招股，綜合券商數據，暫未獲足額孖展認購，步陽錄得1182萬元孖展認購，佔發售股份79%；思路迪錄得854萬元孖展認購，佔20%。

思路迪招股書顯示，公司暫時未有盈利，根據往績紀錄，由於研發開支、行政開支和優先股公平值虧損，導致集團每年均錄得經營虧損。公司期望隨着業務發展擴大，可通過未來商業化產品的銷售收入產生經營活動現金淨額，截至2022年5月31日止5個月，集團擁有現金及現金等價物6.6億元人民幣。

明報記者