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嗶哩嗶哩上季淨虧損收窄 美股價大漲

標籤：經濟

【明報專訊】嗶哩嗶哩（9626）（Bilibili，下稱B站）昨收市後公布截至今年9月底止第三季，收入按年增加11.3%至57.94億元（人民幣，下同），貼近市場預期的57.2億元。期內淨虧損收窄36%至17.13億元，去年同期為虧損26.77億元。B站主席兼首席執行官陳睿於分析員會議上表示，有見宏觀環境近年出現不同的變化和挑戰，B站將繼續以收窄虧損作為重要的工作指標。

收入增至57.94億 貼市場預期

B站港股昨天收報108.6港元，績前急彈13.6%。昨晚開市初段，B站美股（美：BILI）亦較港股收市大升一成，折合每股120元。

期內，B站的日均活躍用戶（DAU）錄得9030萬名，按年增加25%；月均活躍用戶（MAU）亦升25%至3.33億。月均付費用戶則錄得2850萬，按年增加19%。陳睿表示，用戶繼續保持高參與度，B站日均使用時長達到96分鐘的歷史新高，客戶黏著度按年增加1個百分點至27%，更希望明年可進一步推高至30%。

日均活躍用戶增25%

陳睿表示，由於DAU比MAU更能夠代表用戶增長的質量和可持續性，同時更直接連繫到平台的商業變現，所以B站聚焦DAU的數量增長，不但有助變現率提早，同時減少銷售及營銷開支，促進更快實現盈利。B站基於目前市况，對今年第4季表現作出預測，估計期內收入將達到60億元至62億元，相當於較2021年同期收入57.81億元，增長最多7.3%。

若收入按業務劃分，期內B站移動遊戲收入錄得14.71億元，按年增加5.7%，主要由於新推出的移動遊戲所致。增值服務收入按年增加15.8%至22.1億元，主要因為公司加強商業化能力建設，同時增值服務包括大會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致。廣告收入則按年增加15.6%至13.55億元，電商及其他收入亦按年升3.2%至7.58億元。