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取消鎳交易 LME辯護：免陷「死亡螺旋」

標籤：經濟

【明報專訊】港交所旗下（0388）倫敦金屬交易所（LME）就3月期鎳（nickel）挾淡取消交易，遭對冲基金提告案書面辯解指出，若當日不取消交易照追按金，估計即日追收近200億美元，最少7家結算會員破產，陷入「死亡螺旋」。同時，旗下結算所LME Clear將要承受26億美元損失，並需向其餘結算會員尋求至少12.2億美元的資金，將導致另外5個清算成員違約，LME無法再作為有色金屬市場的交易所，形成更大系統性風險。

倘照追按金

最少7會員結算會員破產

據LME提交的法庭文件顯示，若當日未有取消交易，期鎳價格於3月8日一日內上漲2.3倍，持期鎳淡倉的市場人士將要填補197.5億美元的追加保證金，為3月4日前最高紀錄的10倍水平，至少有7個結算會員可能會違約，在金屬市場造成系統性崩潰。

文件亦透露，鎳價格於前一日（3月7日）已翻了一倍，3個結算會員錯過了初始保證金通知，令金額增加70億美元，而當時LME仍認為市場有序。

市場認為，鎳價格大漲是由於俄烏戰爭等地緣政治及宏觀經濟原因，亦有指全球最大的不銹鋼生產商青山控股持有大量期鎳淡倉。今年3月在鎳期貨市場大挾倉時，LME決定暫停並取消數以十億美元計的鎳期貨交易，對冲基金Elliott Management及造市商Jane Street在英國入稟司法覆核，指控交易所越權取消交易，認為此舉是「非法的」，向LME索償4.7億美元。