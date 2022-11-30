遠展擬售最多35億非核心資產

持600億元項目待售

他說，集團的淨負債相對資產比率處於32%健康水平，更有180億元已售新盤貨值待未來入帳，因此比個別房託的負債情况還好。另集團手上有600億元的項目待售，估計已足夠未來8年發展。不過，遠展仍有意物色好的發展項目。

受加息帶動，他指出，香港市民買樓意欲受影響，但中產仍有購買力，只是較觀望，亦多了人轉為租樓，因此租務不跌反升。他料人口流失及利息上升並非長期性，始終香港稅率為全球最低之一，仍有吸引力，待旅遊復蘇及與內地通關，市場便可重新活躍起來。現時在很低潮時，「執平貨」的機會會出現，因此可以保持毛利率水平，但在加息周期下，發展商便不太進取，形成在低市價及下限價投得項目的情况。

至於酒店業務，孔祥達稱，集團位於英國、新加坡及澳洲的酒店隨着通關而回復增長，香港亦正邁向復常。

孔亦表示，雖然香港市面有酒店求售，但索價不廉宜。集團在港原先有一酒店適合轉作發展地產項目，但當前旅遊業邁向復常及市場缺房間供應、香港樓市又欠正面因素支持，故暫時會先觀望。