聯匯之父：港願忍受利率急升維持聯匯

Bill Ackman在推特發文指出，中美近年正在脫鈎，認為中國是強大而獨立的主權國，內地繼續讓港元與美元掛鈎令人驚訝，脫鈎只是時間的問題。不過祈連活認為，雖然看淡港元的金融條件正在增加，但這些投機者低估了金管局維持聯匯的意願，因為港元與美元掛鈎是香港對中國內地進行業務的最大吸引力。

祈連活認為，只要香港維持足夠高利率以吸引資金流入，便會有足夠流動性應付空倉，「香港將容讓本地利率升至天價，以免破壞40年來的匯率穩定。 」

金管局今年累接2420億港元沽盤

美國聯儲局今年大幅加息3.75厘，推動美息和美匯上升，金管局今年累計承接2420億港元沽盤以維持聯匯，目前本港銀行體系總結餘降至960.98億元，流動性減少令港元拆息抽高。1個月港元拆息昨日報4.3846厘，續創2008年10月以來新高，較去年底已上升4.23厘，而昨日12個月拆息，則已升至5.6622厘。港匯昨日則升至7.8106，保持在今年2月美國今輪加息後的高位附近。