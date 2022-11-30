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虛幣借貸平台BlockFi申破產 向FTX等追討債務 料重組過程非常漫長

【明報專訊】虛幣借貸平台BlockFi與其8家附屬公司已入稟美國新澤西州的法院申請破產保護，成為虛幣交易所FTX爆煲的最新受害者。市場憂慮幣圈可能仍有更多企業面臨倒閉。BlockFi表示，將透過破產保護流程，向FTX等追討債務，不過由於FTX倒閉，其破產流程仍在進行，預計向FTX索償事宜會被延遲。

惠譽高級主管Monsur Hussain指出，BlockFi申請破產重組，反映幣圈生態系統的風險互相牽引，估計重組過程非常漫長，並指比特幣交易平台Mt. Gox的債權人，在該平台申請破產保護8年後，才開始接近償付階段。《金融時報》報道，BlockFi已向FTX創辦人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）提出訴訟，要求獲發作為貸款抵押品的Robinhood股份。SBF今年5月斥6.48億美元，購入Robinhood（美：HOOD）的7.6%股份。

FTX曾提供4億美元循環信用額度

BlockFi將其破產保護申請，歸咎於今夏虛幣價格暴跌引爆的連鎖反應。隨着穩定幣TerraUSD（UST）爆煲，拖垮投資於UST的新加坡對冲基金三箭資本（Three Arrows Capital, 3AC），而3AC是BlockFi的主要借款客戶之一，其對3AC的清算不順利，使其流動性大受影響。FTX今夏曾向BlockFi提供4億美元的循環信用額度，使其暫時避過破產，惟FTX在本月11日也申請破產保護，令BlockFi也再陷困境。

FTX爆煲後 BlockFi停提款存款

在FTX爆煲後，BlockFi停止了客戶提款及存款。法庭文件顯示，BlockFi從FTX的一家子公司借入2.75億美元。不過值得注意的是，FTX的投資機構Alameda Research也拖欠BlockFi價值6.8億美元的抵押貸款，而其存入FTX的虛幣也無法提取。根據法庭文件，BlockFi的資產和負債，介乎10億至100億美元左右。該公司表示，手上仍有2.569億美元現金，預計在削減人力成本後，可在重組過程中維持營運。

事實上，BlockFi的競爭對手Celsius及Voyager已申請破產保護。3家機構與3AC的關係同樣千絲萬縷，並透過將客戶的虛幣借給貿易公司，換取高息回報。在3AC爆煲後，BlockFi尋求外部融資失敗，只得向FTX求助，最終與FTX相繼崩潰。

BlockFi於2017年成立，向客戶提供高息虛幣儲蓄帳戶，並讓客戶以虛幣資產作為抵押品，向其提供貸款。該公司去年3月曾以30億美元的公司估值，融資3.5億美元。主要股東包括老虎環球及風投大佬蒂爾（Peter Thiel）等。法庭文件顯示，蒂爾旗下Thiel Capital分拆出來的風投公司Valar Ventures持有BlockFi的19%股份。

BlockFi的主要債權人還包括美國證交會（SEC），拖欠3000萬美元罰款。今年2月，BlockFi一家子公司同意向SEC和美國32個州合共支付1億美元，以換取當局結束關於其產品違反投資者保護法的指控。

LINE旗下虛幣交易所數月內停運

此外，LINE旗下的美國虛幣交易所Bitfront宣布，暫停新用戶註冊及信用卡支付，並將在數月內停止營運，客戶需在明年3月底前完成提取資產。但該公司強調停止營運的決定，與FTX爆煲無關。

（綜合報道）

[國際金融]