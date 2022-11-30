美「網購星期一」電商銷售額創新高 仍略遜預期

憧憬內地放寬防疫 油價彈2%

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）警告，供應鏈限制為通脹增添不確定性，須警惕通脹預期上升的風險。聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）警告，聯儲局抗擊通脹的努力，可能持續至2024年。今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）重申，利率達到5厘至7厘才算限制性水平。聯儲局釋出鷹派信號恐令原油需求前景惡化，面對油價水平低於油組與盟友（OPEC+）在10月宣布減產的水平，市場押注周日召開的OPEC+會議將進一步減產。

此外，中國新增新冠確診數字周一回落，加上部分市場人士預期，中國政府在抗議活動後放寬防疫措施，推動國際油價在周一觸及近一年低位後反彈，昨午夜前升約2%。高盛大宗商品研究主管Jeff Currie對明年石油前景「非常樂觀」，準備維持明年布蘭特原油價格每桶110美元的預測。

（綜合報道）

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