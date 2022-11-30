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Tesla擬省生產成本 重新設計Model 3

【明報專訊】路透社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）正重新設計Model 3車型，以節省生產成本，並為這款已有5年歷史的車型增添吸引力。消息稱，重新設計的Model 3以Highland（意思為高地）為代號，將減少零件數目及生產過程的複雜程度，這可能會令電動車的外觀及傳動系統出現一些變化，但新型號會專注於買家重視的功能，例如顯示屏等。據稱，重新設計的Model 3，會以2021年改版的Model S作參考，但未知會否搭載新版Model S配備的YOKE蝶型軚盤。

滬超級工廠明年第三季產新款

路透的消息指出，Tesla的上海超級工廠將於明年第三季開始生產新款Model 3，而加州Fremont廠房也將為北美生產該車款，但暫時未知北美的投產時間，也未知重新設計的Model 3可節省多少成本。今年第三季，Tesla每賣出一輛電動車平均可賺取略高於9500美元的利潤。相比下，豐田每輛車的利潤約1300美元。

此外，將Twitter收歸旗下的Tesla行政總裁馬斯克，炮轟蘋果（美：AAPL）威脅要把Twitter從App Store應用程式商店下架，但不說明原因，質疑對方就內容審查向Twitter施壓。馬斯克向蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）的帳號質詢：「現在是怎麼回事？」

馬斯克轟蘋果威脅要Twitter下架

馬斯克又指摘蘋果基本上停止在Twitter投放廣告，反問：「他們討厭美國的言論自由嗎？」他又加入其他軟件開發商的行列，批評蘋果對App Store上架的產品，抽取高達三成佣金。馬斯克此前宣布將陸續「特赦」一些被永久封禁的Twitter帳號，監管部門正注視該平台如何處理失實消息。

（綜合報道）

[國際金融]