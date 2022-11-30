徐風：加密幣完成終極去槓桿可東山再起

內房企獲發「第三支箭」 借勢急升

另一方面，監管機構終於對內房企業發「第三支箭」，容許在A股的上市內房企業可以透過股權作融資，以解決現金流緊絀的問題，反映內地對內房的監管進一步放鬆，港股的內房板塊也借勢急升，然而，大部分內房商主要在港股上市，因股價低迷、市場憂慮企業還款能力，以及市場氣氛偏弱等因素，以致無法順利找到足夠資金配股集資，導致財困。

股價急升之後，會否刺激這些企業大額集資抽水「救亡」，以及內房商物業銷售會否因企業財政改善而好轉，更值得投資者留意。

內地與本港股市無視隔夜美國股市下跌，持續急升，也令持續在低位徘徊的加密貨幣「斯人獨憔悴」。

自全球第三大加密貨幣交易商 FTX 爆煲以來，比特幣（BTC）價格一直在16,000至17,000美元低位徘徊，以太坊（ETH）則在1100至1300美元之間上落。市場關注當FTX爆煲後出現的「骨牌效應」，火燒連環船下，會導致哪些企業出事？

近期受傳媒關注及有機會破產的公司，包括曾經獲FTX承諾投資的加密貨幣存貸機構BlockFi及Voyager外，也包括另一家在香港營運的加密貨幣交易所AAX、美國比特幣ETF灰度（Grayscale）「姊妹公司」Celsius等。這些公司出現財困，主要原因是沒有進行良好及受規管的風險管理措施，接受大量高波動的加密貨幣、甚至由對方自行開發的加密貨幣作為抵押品，以及挪用用戶資產等不良做法。一旦幣價急跌，或對方突然破產「着草」，便錄得大量資產減值損失，甚至因沒有足夠資金償還，因市場恐慌而急於提款的投資者，被迫宣布破產。

AAX爆煲 市場走勢影響不大

不過，由於BlockFi及Voyager早於今年5月中「Luna歸零」事件中已奄奄一息，故今日即使正式宣布破產，對市場影響不大。Celsius則因同系的灰度ETF，至今仍是「生金蛋」的生意，相對容易吸引投資者注資，仍然有救；AAX規模較小，倒閉後的潛在影響則遠不如FTX大。所以，即使傳媒大篇幅引述專家指「加密貨幣已死」，但市場走勢則沒有受太大影響，似乎認為再出現類似FTX倒閉的大型事件機會不大，故各大主流加密貨幣價格暫時仍在低位徘徊，反映評論家與投資者着眼點之不同。

加密貨幣成交萎縮 大鱷更易操控市場

然而，除了中心化財務機構外，投資者仍須留意具規模的去中心化金融（De-Fi）的去桿槓化，以判斷加密貨幣的底部。

近日由於加密貨幣價格急跌，成交大幅萎縮，令大鱷操控市場的成功率急升，於是有大鱷透過去中心化金融協定，用穩定幣作抵押，借入大量成交量低的加密貨幣Curve（CRV），再搬到交易所大手拋售，令該幣的價格急跌，然後在期貨中獲利，逼使De-Fi協定取消多種低流動性的加密貨幣用作抵押。換言之，這次事件也令整個市場進一步去槓桿化。

當整個加密貨幣市場要爆煲的爆煲，要去槓桿化的De-Fi協定及投資者，也完成去槓桿化及「被動」斬倉後，缺乏信心的散戶紛紛將加密貨幣放在冷錢包儲存，甚至「無眼睇」不再炒賣加密貨幣時，相信就是完成去槓桿化的時候，屆時可靜等市場息口下跌、貨幣政策重轉寬鬆時，加密貨幣會東山再起。

[徐風 隨風投資]