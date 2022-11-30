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瑞士盈豐資產管理：息口料見頂 股債延升浪

【明報專訊】近期環球股債齊升，瑞士盈豐資產管理投資管理副總監趙國江指出，儘管預期美國經濟將於明年出現衰退，惟短期內美國經濟仍具韌力，加上出現大型金融衝擊事件的可能性偏低，相信環球投資市場在息口將於明年見頂的預期支持下，反彈趨勢可於今年第四季延續。

由今年10月初至本月18日止，環球股市反彈11.8%，環球債市亦回升3.4%，使環球股債市場年初迄今跌幅均收窄至約17%。趙國江表示，今年首3季股債齊跌，主要是基於美國聯儲局為打擊通脹，以前所未見的力度及速度加息，加劇市場對加息憂慮所致。最近環球股債市場反彈，則源於美國通脹回落，市場對息口將見頂的預期升溫，因此對第四季的環球投資市場持正面的看法。

市場對加息步伐放緩預期能否持續，將視乎美國通脹情况是否持續改善。趙國江指出，今年首兩季能源及商品價格因俄烏戰爭爆發而急升，兩者價格走勢均於今年第二季見頂回落（見圖），預期隨着歐洲經濟陷入衰退，以及環球經濟增長放緩，市場需求減少下，不需再憂慮能源及商品價格會再推升通脹，貨品價格升幅於較早前也因供應鏈瓶頸緩解得以紓緩，美國上月公布的通脹數據亦顯示整體住宅租金已見頂，所以預期未來半年至9個月美國通脹將持續回落，但要留意回落的速度及幅度。

現階段買債 料賺息又賺價

趙國江補充，美國經濟明年出現衰退的風險很大，美國中期選舉並未出現「紅潮」，均進一步加強市場對美國息口將於明年見頂的預期，最近美債息倒掛，反映市場預期美國經濟將於未來6至9個月進入衰退期，該行的看法與市場一致，預期明年美國經濟將出現輕度或技術衰退，無黨派能於美國中期選舉中取得兩院控制權，意味着未來美國政府未必能順利推出刺激經濟政策，推動經濟的重任將落於貨幣政策上，即一旦出現經濟衰退，聯儲局或需要再推量寬或減息。

看好美國價值股增長股

未來3至6個月美國加息幅度若低於市場預期，甚至於明年第二季減息，趙國江認為這將是利好投資市場的消息，投資者若要作出12個月至18個月的中線投資部署，投資級別債券是個非常理想的選擇，由於此類債券對息口十分敏感，今年美國投資級別債券的債價受加息影響而累跌不小，孳息率卻因而由年初的2.2厘升至目前的5.4厘，現階段投資此類債券不僅可獲5.4厘的收益率，更有機會獲得由加息預期降溫所帶動的潛在債價升幅。

至於短線部署，趙國江則看好美股，由於預期明年美國經濟只會出現技術衰退，而今年第四季美經濟相對仍具韌力，短期出現金融衝擊事件的可能性偏低，經濟衰退亦不會於明年首季立即出現，加上目前投資者對美國將減慢加息步調的信心，已反映於美元走勢回軟中，相信息口將見頂的預期，加上中期選舉過後例升的效應，以及美國年末的季節因素，預料今季初展開的反彈浪將可延續至今年底，現階段價值股及增長股均見投資機遇。

明報記者 劉敬華

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