放寬防疫利好消費板塊

李思卉指出，現時影響中國市場的三大因素，分別為疫情防控措施、房地產市場及地緣政治，疫情防控方面，二十大後當局提出提升疫苗接種率，以及加建更多醫療設施，向市場釋出政府有意向常態化發展的信號，雖然最近防控措施似乎又再收緊，但認為內地逐步放鬆防控措施的大方向未變，認為當局需時準備，並需時讓民眾適應，故放鬆的步伐很可能會慢於市場預期，當投資者對放寬防疫限制的預期與實際有偏差，將引發市場持續波動。

至於房地產市場，李思卉表示，目前內地房地產市場出現信心危機，二十大後內地已推出不少保交樓措施，增強市場信心，而最近中美領導人會面的氣氛相對友好，亦紓緩市場對地緣政治緊張的憂慮，預期明年內地經濟增速將提升下，較看好消費板塊，特別是在過去三年可保持盈利及市場分額的消費股，以及技術具領先優勢的內地企業，如部分擁新技術的新能源股。