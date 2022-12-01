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外匯基金3季蝕2655億 歷來最差 金管局：股債匯罕有全損手 無險可避

【明報專訊】金管局公布外匯基金第三季投資表現，未計長期增長組合估值變動，錄1001億元投資虧損，為歷來第三大季度虧損，並且連蝕三季；首三季累計投資虧損為2655億元，為歷來最大首三季虧損。金管局副總裁李達志表示，今年首三季投資環境惡劣，股票、債券和非美貨幣匯率同時下跌，且跌幅顯著，形容投資市場「無險可避」。不過外匯基金在最近兩三年已採防禦部署，將今年首三季投資虧損限於6%，幅度小於大部分混合資產組合逾兩成的虧損。

明報記者 歐陽偉昉

聯儲局今年第三季連續兩次大幅加息0.75厘，帶動美國國債孳息率和美匯上揚，拖累環球股債表現，季內外匯基金香港股票錄得虧損273億元，海外股票虧損192億元，債券虧損228億元，外幣資產相關外匯估值變動亦虧損308億元（見圖）。李達志稱，今年首三季為近半世紀以來，唯一股債和非美貨幣皆跌，打破傳統投資智慧的「股債互補」。金管局向立法會提交資料顯示，環球股市指數首3季下跌逾26%，美債指數跌近13%，以市場常見混合資產基金的股債組合作比較，即使以八成債券和兩成股票的較保守配置，首三季也虧損21%。

余偉文：明年投資環境仍困難

金管局總裁余偉文表示，有見過去環球央行量化寬鬆下，資產價格大幅上升，外匯基金最近兩三年已加強防禦，增持不少現金和性質相近的短期票據，縮短債券投資年期，有助在利率上升時減少虧損。另外利率上升令債券價格下跌，但中長期債息收入會有所增加。他又指，當局已減少股票等風險資產，但難以完全沒有配置。

對於第四季表現，余偉文指過去數周市場憧憬聯儲局減慢加息速度，令第四季資產價格反彈，但難以估計會否持續，視乎聯儲局對通脹的判斷，計及近期反彈後，今年股債仍跌逾10%，因此全年外匯基金難免虧損。他亦指出，明年投資環境仍然困難和具挑戰，通脹和美國利率走向仍不明朗，環球金融環境持續緊縮。外匯基金將保持防禦性，多元化的投資策略。

麥萃才：出現虧損可以理解

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，年初至今股債皆少有地一同大跌，外匯基金出現虧損可以理解。外匯基金絕大部分用作支持聯繫匯率，主要持有具流動性、無風險的美元資產，如美債、美元存款等，投資偏向保守，有助減少虧損。至於外匯基金首三季是否跑贏其他基金，麥萃才指其他基金沒有支持聯匯的需要，金管局亦沒有將用作帶動基金增長部分的投資回報分開列出，因此較難與其他基金比較。

市場預期美國明年有望暫停加息，麥萃才指將有助外匯基金的債匯表現回穩，不過美股或會因企業盈利轉壞而表現較差，預料至明年上半年外匯基金投資表現較為利淡，但會較今年為佳。