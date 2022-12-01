moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

金管局:暫無意調整逆周期措施

【明報專訊】本港進入加息周期，加上經濟表現疲弱，今年10月整體樓價指數較去年9月高位累跌11.5%，成交量年內持續減少。在昨日立法會財經事務委員會議，有議員關注現時是否已可減輕按揭貸款的逆周期措施，金管局總裁余偉文回應指暫時未見有調整需要，當局會視乎樓價、成交量、本地和外圍經濟及失業率等因素作出判斷。當局將密切監察各種因素，有需要時會檢視。

金管局昨日公布，截至10月底的按揭貸款拖欠比率維持於0.04%。本港截至第三季的負資產宗數有533宗，按季大增9倍，有議員關注會否引起銀行風險，余偉文表示，樓價下跌自然會增加負資產宗數，但整體按揭拖欠比率沒有大幅上升，多年來金管局實施宏觀審慎措施提升借貸人還款能力要求，目前加息後還款能力仍然相當強。

余偉文又稱，負資產個案多來自銀行職員優惠貸款和九成按揭貸款，銀行要求九成按揭借款人需有穩定工作、較強還款能力，並需要用作自住，不還款風險較低，而銀行佔這些貸款風險敞口亦只有六成至七成。

10月H按比例大幅回落至84％

截至6月底，本港銀行特定分類貸款比率為1.1%，按季升0.12個百分點。金管局副總裁阮國恒指第三季初步數據顯示仍會輕微上升，主要因為近期內地房地產企業債務違約，銀行需將相關貸款降級，已預期近期相關數字有上升壓力。不過他指撇除抵押品，銀行對特定分類貸款的撥備覆蓋率達80% ，計及抵押品則有130%，反映撥備足夠，而且沒有集中在個別銀行。

另金管局公布，今年10月貸款總額下跌1.2%，由年初截至10月底計則下跌1.9%。按揭貸款方面，港元拆息（Hibor）持續抽升，新批按揭選用H按比例顯著回落至84.1%，較上月下跌12.3個百分點，而P按則上升至9.1%，較上月增7.8個百分點。