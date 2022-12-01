中國11月PMI跌至48 遜預期

分析：料明年首季始回升

服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，11月製造業景氣水平總體回落，五大分類指數均處收縮區。生產指數報47.8，按月跌1.8點，顯示生產活動繼續放緩；新訂單指數報46.4，按月跌1.7點，反映市場需求持續回落；原材料庫存指數報46.7，按月跌1個百分點，反映製造業主要原材料庫存量減少；供應商配送時間指數46.7，按月跌0.4點，顯示製造業原材料供應商交貨時間放緩。

張智威表示，廣州昨日宣布放寬防控措施，落實優化防疫，另外荔灣、番禺等多區解除臨時管控區，有關政策增強製造業的接單信心，料12月PMI表現會較11月好轉，但未能挽救整體第四季表現，第四季PMI止跌，生產活動將在明年第一季回升。惟他直言，不要期望有「Ｖ形反彈」，僅輕微改善，整體工業生產仍然疲弱。