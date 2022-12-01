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港鐵小蠔灣1期招意向 涉1400伙 可建逾130萬呎樓面 項目連補價最高估值66億

標籤：經濟

【明報專訊】籌劃逾20年、屬北大嶼山新市鎮的小蠔灣車廠發展項目正式登場。港鐵（0066）昨公布，今日起就小蠔灣項目一期發展項目，邀請有興趣的發展商或財團提交發展意向書，並於本月8日(下周四)截收意向，項目預計提供1,400個住宅單位，另設約6.74萬方呎商場，是次繼2020年10月將軍澳日出康城13期（由信置（0083）財團奪標）後、近兩年港鐵推出的最大型住宅發展項目。

明報記者 甘潔瑩

發展局今年9月公布，已與港鐵就小蠔灣車廠用地房屋發展項目的原址換地，以及擬議的小蠔灣鐵路站達成協議，港鐵當時亦指，向政府申請以原址換地方式（即交回及重批土地）進行契約修訂，並須按市值向政府補地價，在簽署相關批地文件時將全數繳付地價。雙方完成補地價後，港鐵於昨日公布推出1期項目。

小蠔灣車廠發展項目位於港鐵小蠔灣車廠上蓋，毗鄰將興建的港鐵東涌線小蠔灣站，該站預計2030年啟用，距今長達8年。

近兩年港鐵最大型住宅項目招意向

是次招收意向書的第一期位處於項目的西南面，以山景為主，提供約1,400伙，住宅樓面約124.54萬方呎，另設商場樓面約6.74萬方呎，總樓面131.28萬方呎。綜合市場人士估計，連同補地價在內，小蠔灣第一期估值約39.38億至65.64億元，預計每方呎樓面地價約3,000至5,000元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，整個小蠔灣車廠發展項目將有大量房屋供應，並設有約32.29萬方呎的商場，包括是次招收發展意向的約6.74萬方呎商場，認為此規劃合理，因發展地盤龐大，各期均有商業樓面，可方便住客日後生活所需。

資料顯示，整個小蠔灣車廠發展項目將分4階段落成，第1至3階段將建56幢、21至45層高住宅大廈，建築物高度為主水平基準以上180米至191米，提供約1.5萬伙住宅單位，包括私宅10,720伙及4,280伙公營房屋，住宅總樓面約1119.46萬方呎。第4階段發展將在第3階段項目竣工後才動工，預計提供約6,200伙資助房屋，將不設私宅。

第1至3階段涉1119萬呎住宅樓面

整個項目將採用台階式設計，第1階段鄰近北大嶼山公路，第2至4階段前臨海景，港鐵將提供公共交通設施，以及政府、機構或社區設施和其他配套設施，包括新設鐵路站車站大堂、公共交通交匯處、住宅發展附屬的泊車和康樂設施、約30萬方呎購物商場、2間小學、1間中學、4間幼稚園及社會福利設施，涉及樓面約37.14萬方呎。