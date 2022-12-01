moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

萬科香港1.4億統一牛頭角舊樓

標籤：經濟

【明報專訊】港鐵（0066）推出大型項目招意向的同時，其他發展商繼續積極透過強拍增加土地儲備，其中萬科香港持有大部分業權的牛頭角定富街71至79號舊樓，昨日進行強拍，在無競爭對手下，以底價1.415億元投得項目。

連毗鄰舊樓料建近9萬呎樓面

上述地盤面積約2787方呎，現為一幢樓高6層商住舊樓，地下設有4個商舖，主要食肆或汽車維修為主，樓上則設有約30個住宅單位，該廈樓齡約51年。物業鄰近觀塘道，與港鐵牛頭角站僅約5分鐘步程，現座落位置現規劃為「住宅（甲類）6」的用途，若以重建地積比9倍重建發展，可建總樓面約2.5萬方呎。

翻查資料，萬科香港預計將連同毗鄰定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓收購，3幢物業同為樓齡逾60年、樓高6層的商住物業，連同剛統一定富街71至79號舊樓，合併後地盤面積共約9800方呎，料建樓面8.8萬方呎。資料顯示，萬科香港近年較熱衷透過併購舊樓增加土儲，率先併購何文田自由道舊樓，現已發展為VAU Residence，另併購深水埗醫局街項目，其中首期連方I已上月開售。

此外，青建國際（1240）併購的深水埗醫局街163至169號（單號），將於今日進行拍賣，項目底價2.6億元。資料顯示，有關地盤面積為4329方呎，現坐落於「住宅（甲類）」用途，以重建最高地積比率9倍計，可建商住樓面約3.9萬方呎，即每方呎樓面地價約6,667元。