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華懋：瑜一待各期全批預售才推

標籤：經濟

【明報專訊】樓市疲弱，綜合市場資訊，上月整體新盤成交僅錄約225宗，除較10月錄約355宗按月下挫37%外，更屬3月後的8個月新低，而現時距離新年僅一個月，部分發展商在推盤方面暫按兵不動。華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興指，集團不急於推盤，旗下重點項目何文田站瑜一第1A、1B期共630伙雖已獲批預售，但集團希望待第1C期（涉約200伙）亦獲批預售後才一併推出，意味本月不會登場。

蔡宏興表示，目前樓市交投的確放緩，瑜一第1A、1B期分別涉447伙、183伙，儘管已獲批預售，但集團希望待第1C期亦獲批預售後，才正式推售。他指出，華懋本月內會以推售西半山大學閣等餘貨為主。蔡認為，息口將於明年次季見頂回落，加上憧憬本港與內地通關、內地或放寬防疫措施等，可帶動整體經濟於明年中起復蘇，屆時樓市將可受惠，相信明年樓價可重拾升軌。

朗譽周日首輪賣128伙

至於本月首個開展首輪銷售的新盤，為保利置業（0119）及尚嘉合作、樓花期長約28個月的油塘朗譽，周日（12月4日）首輪開售128伙，涵蓋首張價單位全數單位，周六(12月3日)截止認購，買家最多可購3伙。市場消息指，朗譽過去5日累收約130票，獲足額認購。朗譽首輪推售的128伙，折實價413.9萬至1338.6萬元，整批折實均呎17,938元。

另保利置業與華潤置地（海外）合作的啟德跑道區澐璟，上月累錄13宗成交，吸金約4.4億元，新近以2760萬元售出第6座17樓實用面積902方呎C室，屬3房戶，實呎30,599元。

ONE STANLEY擬明年首季推

此外，建灝旗下預計明年9月落成的赤柱黃麻角道豪宅ONE STANLEY，部署最快明年首季推出。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣指，ONE STANLEY提供82伙，包括11座4層高分層住宅、32幢洋房，逾八成單位的實用面積大於1800方呎；其中分層單位共50個，以4房、5房大戶為主，此款單位實用面積逾1800方呎至逾3300方呎，部分附私人花園或天台。至於32幢洋房，實用面積2700餘方呎至逾7000方呎，屬4房至6房間隔，屋內設私人升降機、另連花園及天台，部分設私人泳池。