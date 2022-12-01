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將軍澳11月二手成交增三成 錄242宗創7個月新高

標籤：經濟

【明報專訊】市場充斥利淡因素，上月整體二手市况仍然低迷。不過，在跨灣大橋本月通車消息帶動下，將軍澳上月二手成交量逆市上升，共錄得242宗成交，除較10月189宗升近三成外，亦創自今年4月325宗後近7個月新高。

中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳上月交投反彈，其中將軍澳廣場錄6宗成交，以2房戶為主，其中5座高層H室，實用面積476方呎，2房間隔，以788萬元易手、實呎16,555元。

原業主2009年11月293萬元買入，帳面大幅獲利495萬元或近1.7倍。

嘉亨灣海景樓王賣3000萬

個別屋苑錄新高價成交。美聯分行聯席區域經理李振榮表示，西灣河嘉亨灣3座極高層C室，實用面積947方呎，3房1套連工人房間隔，屬屋苑樓王級單位，並坐擁全海景，最新以3000萬元獲同區客承接，實呎31,679元，創屋苑同類單位呎價新高。

原業主於2009年3月以1270萬元購入，帳面獲利1730萬元，或約1.4倍。

首置客4.3億購淺水灣道洋房

淡市下豪宅市場亦錄大額成交，資料顯示，南區淺水灣道71號OVERBAYS雙號屋，實用面積5506方呎，上月以4.3億元易手，實呎78,967元，買家登記英文名字為普通話拼音，料為內地背景人士，是次入市需付樓價4.25%的印花稅，涉約1827.5萬元，意味買家屬香港永久性居民，並以首置名義入市。原業主早於1992年購入，至2018年底以遺產形式轉讓予相關人士。

偉華中心408萬沽 實蝕26%

不過，部分新界上車屋苑續錄二手蝕讓。中原地產資深區域營業經理陳敬天表示，沙田偉華中心3座低層A室，實用面積358方呎，2房間隔，以408萬元易手、實呎11,397元，做價重返2016年水平，買家為上車客。

原業主2018年524萬元購入，持貨約4年，帳蝕約116萬元或約22%；若連使費計，料實蝕逾135萬元或約26%。