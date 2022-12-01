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KOKO HILLS上月8宗租賃 3房月租2.9萬

標籤：經濟

【明報專訊】差餉物業估價署日前公布10月私宅租金指數按月升0.28%，惟今年首10個月仍累跌1.75%之際，個別新入伙屋苑租務市况不俗。美聯助理聯席董事曾偉堯表示，今年10月起收樓的藍田KOKO HILLS，上月累錄約8宗租務成交，新近包括一個3房海景大單位以實用呎租38元租出。

曾偉堯指，上述KOKO HILLS新租出單位為第3座高層A室，實用面積770方呎，3房1套間隔，享海景，以月租2.9萬元租出，實用呎租約38元，租客居於東九龍，因屋苑地點方便子女上學，加上屋苑剛入伙而決定承租；業主去年以約1699萬元一手購入，租金回報約2厘。現時KOKO HILLS約有30個租盤，1房戶月租叫價約1.7萬元起，上月錄約8宗租務交投，平均實用呎租約42元。

浪澄灣3房月租3.2萬 呎租41元

香港置業區域董事黃慶龍表示，鄰近奧運站浪澄灣新錄3房1套戶租務成交，為屋苑第7座低層D室，實用面積790方呎，望內園景及部分海景，業主以約3.7萬元放租，議價後減價約5000元或14%，以3.2萬元獲承租，實用呎租約41元；以業主2014年購入價1213.9萬元計，租金回報3.2厘。

新界方面，中原地產分行經理李嘉龍指，大埔白石角天賦海灣第1期6座低層C室，實用面積1082方呎，4房1套房間隔，議價後減價1000元或4%，以月租2.3萬元租出，實用呎租21元；以業主2015年購入價1324萬元計，租金回報2.1厘。