moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

恒指全月漲26% 24年最勁 MSCI換馬 成交衝2220億

標籤：經濟

【明報專訊】市場繼續憧憬內地放寬防疫措施，「復常股」當炒，加上昨日午後廣州市宣布解封，港股尾市升勢擴大，收市升逾2%。總結11月全月，恒指累升3910點或26%，更創下1998年10月以來最大單月升幅，藍籌股首三名同為中央大力支持的內房股。分析認為港股更受疫情消息所牽動，整體依然向好，而市場熱捧的內需消費股未完全收復失地，相信放寬防控後再有上升空間。

明報記者 蕭嘉聰

以11月全月計，國指累升29%，創近19年以來最大升幅；科指大升33%，是有紀錄以來最大升幅。73隻藍籌股全線向上，表現首三名皆是內房股，首兩位碧桂園（2007）、碧服（6098）全月分別升1.98倍及1.79倍，龍湖（0960）全月升1.35倍排行第三名（見圖）。國指及科指成分股同樣全升，國指升幅首三名與恒指一致，科指就以阿里健康（0241）表現最佳，累升92.5%；其次為嗶哩嗶哩（9626）及快手（1024），分別升86.8%及75.1%。

碧桂園碧服全月升1.98倍及1.79倍

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，目前大市明顯對內地疫情及放寬限制措施更加敏感，市場繼續憧憬內地政府改善防控措施，大市氣氛轉好。他續稱，雖然港股上月累計升26%，惟現時仍有部分投資者未主動入市，加上港股估值偏低，如預期明年表現有所好轉，投資者會在本月起建倉部署反彈，故相信今個月尚有上升空間，主要視乎疫情走勢發展。

昨日升市加上MSCI換馬，成交衝上2220億元，創今年5月底以來新高，北水亦轉勢錄得淨流入，合計淨流入27.69億元。個股方面，內需、消費股大升，海底撈（6862）升15.46%，收報19.12元，是升幅最大的藍籌；波司登（3998）收升7.56%至3.84元；內地三大航空股均升逾4%（見表）。

林樵基認為，內地消費相關股份過去跌幅頗深，即使近日獲資金追入仍未完全收復失地，部分股份年初至今的表現繼續「見紅」，預計隨着內地更精準細分封控，對大型內需股有正面影響，加上放寬措施後，消費者將在線上線下購物，相信更可帶動非必需品需求。

恒指昨收市升392點或2.16%，報18,597點；國指升137點或2.21%，報6374點；恒生科技指數收報3798點，升2.77%或102點。