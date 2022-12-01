港上季新造保單保費跌28% 匯豐保險料通關後內地客回流

【明報專訊】保監局最新公布2022年首3季香港保險業的臨時統計數字，長期業務（主要為壽險但不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1122億元按年下跌8.4%，若單計第三季數字，跌幅更達27.5%（見表）。當中內地客佔收入僅1%左右。匯豐保險香港行政總裁文德華指出，疫情前內地客佔保單收費曾高達四成，冀兩地盡量通關，發展大灣區市場。
保監局昨天公布今年首3季香港保險業臨時統計數字。受今年投資市道不景影響，長期業務中以有投資相連產品收入的新造保單保費跌幅最顯著、保費119億元按年跌45.9%；單計第三季更跌60.87%。首3季非投資相連業務新造保單保費999億元、按年跌0.4%；單計第三季跌逾19%。
另外，首3季來自內地訪客的新造業務保費為10億元、按年上升1.1倍，因個別保單交易及2021年同期基數較低而顯著回升，但佔個人業務總額亦僅0.9%。此客戶群組購買的保單中約95%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔保單的份額為35%、32%和23%。
匯豐保險香港行政總裁文德華昨天與本地傳媒見面時指出，今年首3季匯豐保險數碼渠道共錄得4.7億美元新保費，平均來說，當中大約有18%保單來自數碼渠道。匯豐新造業務保費較第二名高超過一倍。新造業務及年化新造業務保費亦是市場第一，市佔率分別24.7%及20.4%。
文德華表示，澳門是發展市場重點之一，去年重啟澳門保險業務，保費較去年上升約3倍，料下年有2倍增長。他期待跟內地能盡早通關，在疫情前，內地客約佔40%，若能通關，預計內地客的需求將會恢復。對大灣區發展，他表示已準備好，當保險通開通時可以盡早提供服務。