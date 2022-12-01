港上季新造保單保費跌28% 匯豐保險料通關後內地客回流

首3季內地客新造保費佔總數0.9%

保監局昨天公布今年首3季香港保險業臨時統計數字。受今年投資市道不景影響，長期業務中以有投資相連產品收入的新造保單保費跌幅最顯著、保費119億元按年跌45.9%；單計第三季更跌60.87%。首3季非投資相連業務新造保單保費999億元、按年跌0.4%；單計第三季跌逾19%。

另外，首3季來自內地訪客的新造業務保費為10億元、按年上升1.1倍，因個別保單交易及2021年同期基數較低而顯著回升，但佔個人業務總額亦僅0.9%。此客戶群組購買的保單中約95%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔保單的份額為35%、32%和23%。

匯豐保險：澳門是發展市場重點之一

匯豐保險香港行政總裁文德華昨天與本地傳媒見面時指出，今年首3季匯豐保險數碼渠道共錄得4.7億美元新保費，平均來說，當中大約有18%保單來自數碼渠道。匯豐新造業務保費較第二名高超過一倍。新造業務及年化新造業務保費亦是市場第一，市佔率分別24.7%及20.4%。

文德華表示，澳門是發展市場重點之一，去年重啟澳門保險業務，保費較去年上升約3倍，料下年有2倍增長。他期待跟內地能盡早通關，在疫情前，內地客約佔40%，若能通關，預計內地客的需求將會恢復。對大灣區發展，他表示已準備好，當保險通開通時可以盡早提供服務。

明報記者