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證監：冀修法利房託併購

標籤：經濟

【明報專訊】證監會執行董事蔡鳳儀昨午出席時「香港交易所走近上市公司系列峰會-香港REITs的機遇與挑戰」。她在會上表示，繼當局於2020年尾落實新的房託守則後，該會亦考慮推動與協議安排相關機制之法律條文修改，冀利便房託併購，有望明年落實通過。同時因應前海及財庫局推出措施，她相信，會有利更多具質素的基建房託來港上市。

擬容許房託負債率提高至50%

蔡鳳儀稱，香港首家房託自2005年上市以來，在港上市房託的市值最少大增逾7倍以上，同時已見房託進行二級市場融資，金額高達110億元。當局亦陸續引進措施，例如已經容許強積金投資更多房託，至今已有230隻強積金參與投資其中，累計金額逾40億元。該會在2020年底進一步落實新訂守則，例如容許房託負債水平提高至50%、容許參與發展項目及作少數權益投資。在推動房託發展上，她說會保持與房託業界溝通。

出席同一場合的港交所（0388）行政總裁歐冠昇表示，隨着內地推出C-REITs，加上香港提供互聯互通，將有望令到房託市場保持增長。該所將藉此增加香港市場的吸引力，並有助推動香港房託市場發展，以及向持份者提供更多機會。

在會上，APG資產管理亞太區上市房託主管Roberto Versace預期，將來C-REITs及香港房託市場，可達至互補作用。越秀房產信託（0405）主席林德良則稱，自去年6月份有首家C-REITs上市至今，上市數目增長快速，下個月更有保障房房託上市。不過，相比香港房託市場注重商業項目，內地房託走的路線會有不同。同時，在負債比率設定方面，內地房託的負債率限制在28%，反之香港房託則提高至50%。