華邀阿里騰訊設計晶片 避制裁 冀減對英ARM依賴 ASML：遭美施壓

總部位於英國、但在美國有重要業務的ARM，被認為最容易受到美國對中方實施的最新晶片禁令影響，因為ARM過去一直向中方出售晶片設計。而中方所考量的「Risc-V」技術在市場已成為ARM的競爭對手，有中國官員透露，由政府主導的小組將集中資源研究「Risc-V」晶片設計，以推使中國走上「正確的軌道」。有官員則補充指，在美國不斷升級的出口管制下，中方需作出最壞打算。

中國集中研Risc-V晶片設計

「Risc-V」所主張的開放式原始碼架構，不受任何一方控制，令其在市場上頗受支持。相關的基金會更於2019年將總部從美國遷至瑞士，以鞏固在晶片界地緣政治中立地位。現時「Risc-V」主要用於執行相對簡單的任務，運用在「嵌入式」進程以及物聯網應用程序。阿里早前所發布的「玄鐵 C908」處理器，同樣運用該技術。阿里高級晶片工程師表示，目標是開發「Risc-V」晶片。而近期蘋果公司（美：AAPL）亦正尋找熟悉「Risc-V」的工程師。

傳統晶片商高通（美﹕QCOM）今年曾表示， 開放式架構「Risc-V」未夠複雜，無法運用在高性能產品上。另一美國晶片廠則表示，開放式架構仍處於起步階段，需要生態系統支持才能進一步創新並推動市場使用。

新禁令影響ASML內地40%銷售

就華府對中方實施的新晶片禁令，荷蘭晶片設備製造商ASML首席執行官Benjamin Loh表示，美國對其「施加很大壓力」，以確保荷蘭政府和日本政府亦能效仿新禁令。他補充指， 美方希望這將是一件多邊的事，因為他們需阻止所有人向中方出售高端設備。由於ASML在美國擁龐大業務，在相較之下，寧願犧牲在中國銷售。ASML早前曾發布，有關新禁令將會影響集團在中國超過40%的銷售，而中國佔ASML收入達16％。

Benjamin Loh又表示，即使中方最終能從ASML購入比預期更多的設備，但如果得不到關鍵的美國資源，中國晶片廠將很難繼續向前行。本周美國商務部出口管制主管Alan Estevez，以及白宮安委員會官員Tarun Chhabra將出訪荷蘭。

（綜合報道）

[國際金融]