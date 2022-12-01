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500中資改赴星洲註冊 免受西方加強審查影響

【明報專訊】據《金融時報》報道，為了避免中美角力及地緣政治影響，有約500家中國公司在過去一年悄悄地改到新加坡註冊。網上快速時裝零售商Shein、電動車生產商蔚來（9866）及IT服務供應商Cue，已率先將母公司或全球總部遷至新加坡，又或在當地的證券交易所上市、收購當地公司並成立合資公司等。

報道引述資深銀行家指，中國企業遷往新加坡不是新鮮事物，但隨着西方加強審查中國企業，不少中國企業顯得特別「急於（acute）」赴新加報設立公司，以保護其業務。新加坡沒有統計有哪些國家的公司到當地設立業務，但一名律師指他的公司內部研究部門發現過去一年有超過500家中國企業在新加坡設公司，較前一年上升。

蔚來Shein赴新加坡

另有分析師預計，新加坡的家族辦公室的數量至今年底將超過1000個，當中有許多來自中國，2020年底為400個。新加坡Bayfront Law董事Ryan Lin說，中國是個龐大市場，但逐漸地當地公司亦面向全球客戶。他們知道繼續維持中國公司有敏感度，所以他們會定位自己為國際公司。

新加坡的強勁監管體制及全球信譽切合他們的需要。他指若500家中國公司遷星洲這數字準確，較過去幾年確實大幅跳升。

報道亦引述一名全球私募基金行政人員說：「我們稱這為新加坡旋風（Singapore-washing），當我們向投資者介紹某家公司在新加坡註冊、上市或作總部，已成為優勢。」報道指中國因防疫緣故封鎖邊境，不斷要封控已令到新加坡成為跟中國做生意更好的選擇。

（綜合報道）

[國際金融]