美上季GDP修訂升2.9% PCE物價漲4.6%高預期

在高利率的環境下，美國的勞動力需求有見降溫。美國俗稱「小非農」的ADP私營部門就業數據，11月就業數據增加12.7萬個職位，遠低於市場預期的20萬個職位，也較10月份增加23.9萬個職位為少。

經濟前景不明朗下，不少公司繼續裁員節流。彭博引述美國外賣速遞平台DoorDash（美：DASH）一份內部備忘錄指，公司希望通過縮減員工人數以控制運營支出，預計裁員約1250人，將影響公司約6%的員工，包括美國和非美國員工。

歐CPI按月跌0.1% 年半最大跌幅

相反，歐元區通脹率近一年半以來首次放緩，為歐洲央行抗通脹之路帶來曙光。受惠於能源及服務價格增長放緩，歐元區11月通脹率按年升10%（圖），不但較市場預期的10.4%為低，亦較10月的10.6%下跌0.6個百分點，創下自2020年以來的最大跌幅。

此外，歐元區11月份消費物價指數（CPI）按月亦見0.1%跌幅，不但低於市場預期的增長0.2%，更比10月按月增長1.5%大幅下降，創下2021年7月以來最大跌幅。不過，扣除食品和能源的核心CPI則按年增長5%，貼近市場預期，仍然為歷史最高水平。歐元昨晚變化不大，維持1.03水平。

市場觀望今早凌晨聯儲局主席鮑威爾的發言，美股昨晚個別發展，道指跌逾200點，標普500跌0.2%，而納指則升不足0.1%。美國原油庫存減少1300萬桶，連跌三周，推動紐約期油昨晚升近3%，報每桶80.52美元。

（綜合報道）

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