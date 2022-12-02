moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

大行唱好A股 高盛料再升16%

【明報專訊】大行接力唱好中國，摩根大通認為，由中國牽頭亞洲貿易應盡早重啟，由於通關門檻低，預料配合政策進一步支持下，MSCI中國指數明年底前將升17%，每股盈利（EPS）增長14%，目標市盈率為10.5倍。高盛則預期中國於明年第二季放寬疫情防控，受消費帶動，料中國經濟增長將由今年的3%升至明年4.5%，並看好A股滬深300指數升16%。

中港股市流動性逐步好轉

高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，市場預期中國疫情防控措施放寬、互聯網行業政策轉向相對支持，以及在美上市的中概股退市風險緩和等因素利好A股。他指出，互聯網行業在過去兩年盈利水平下跌五成，幾乎觸及底部，有望出現好轉，市場對政策風險的擔憂大幅降低。

由於明年更多股票將納入滬港通，劉勁津預計中港股票市場的流動性將逐步好轉。南下資金將由今年的460億美元升至500多億美元。北上資金今年相對疲軟，目前僅有50億美元的淨流入，料明年回到正常水平300多億美元。中長期而言，高盛認為A股會跑贏港股，預計到明年年底，MSCI中國指數有望增至70點，滬深300則升至4500點，較現時水平有16%的上行空間。

高盛稱，疫情放鬆將帶動消費板塊，利好旅遊、餐飲、娛樂、航空等行業。高盛尤其看好消費、醫藥服務、網上零售及消費品等行業。

至於內地房地產市場，高盛認為支持行業的政策出台後，房企風險大幅降低，因此將房地產板塊股票從低配調至中性。此外，預期科技硬件，包括手機、電腦供應鏈明年的經營環境相對困難，並將其從中性調至低配。